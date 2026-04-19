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¿Tuviste la culpa en un choque? En Texas aún podrías recibir dinero por tus daños

Este estado se rige bajo el sistema de negligencia comparativa, una ley que permite repartir la responsabilidad

Por Martín Sojo
Domingo, 19 de abril de 2026 a las 01:00 pm

En el estado de Texas, un accidente de auto no siempre es una cuestión de "todo o nada". Es fundamental que los conductores en ciudades como Austin, Dallas o Houston entiendan que, aunque hayan cometido un error al volante, aún podrían tener derecho a una indemnización.

Texas se rige bajo el sistema de negligencia comparativa, una ley que permite repartir la responsabilidad y la compensación de manera proporcional.

Aquí te explicamos cómo funciona este mecanismo y por qué el número 51 es el más importante para tu bolsillo.

La regla del 51 %: el límite de tu reclamación

A diferencia de otros estados con leyes más rígidas, Texas aplica lo que se conoce como responsabilidad proporcional (Sección 33.001 del Código de Prácticas Civiles). Esta regla determina si tienes derecho a cobrar o no:

  • Si tienes 50% o menos de culpa: Tienes derecho a recibir una compensación, aunque se te descontará el porcentaje de tu responsabilidad.

  • Si tienes 51% o más de culpa: Pierdes automáticamente el derecho a reclamar cualquier tipo de indemnización.

Ejemplo práctico: Si un jurado determina que tus daños ascienden a $10,000, pero decide que tuviste un 30% de la culpa (por ejemplo, por no poner una direccional), recibirás únicamente $7,000.

¿Quién decide "cuánta culpa" tienes?

El porcentaje de responsabilidad no es una cifra al azar; es el resultado de una batalla de evidencias. Generalmente, esta decisión recae en:

  1. Aseguradoras: Durante las negociaciones iniciales.

  2. Un Juez o Jurado: Si el caso no se resuelve y llega a los tribunales.

Para reducir tu porcentaje de culpa y maximizar tu pago, es vital recolectar fotografías de la escena, reportes policiales, testimonios de testigos y videos de cámaras de seguridad. Cada punto porcentual que logres reducir a tu favor se traduce directamente en más dinero para tu recuperación.

Errores comunes y mitos en la comunidad hispana

Existen fallos frecuentes que pueden hundir un caso incluso antes de que empiece. Evitarlos es clave:

  • Admitir culpa en el lugar: Decir "lo siento" o "fue mi error" puede ser usado en tu contra como una confesión de responsabilidad total.

  • No buscar atención médica: Si no hay registros médicos inmediatos, la aseguradora argumentará que tus lesiones no fueron causadas por el choque.

  • Temor por el estatus migratorio: En Texas, tu estatus migratorio no afecta tu derecho a reclamar. La ley protege a cualquier persona que haya sufrido daños en un accidente, independientemente de su situación legal.

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