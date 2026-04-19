¿Tuviste la culpa en un choque? En Texas aún podrías recibir dinero por tus daños

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En el estado de Texas, un accidente de auto no siempre es una cuestión de "todo o nada". Es fundamental que los conductores en ciudades como Austin, Dallas o Houston entiendan que, aunque hayan cometido un error al volante, aún podrían tener derecho a una indemnización.

Texas se rige bajo el sistema de negligencia comparativa, una ley que permite repartir la responsabilidad y la compensación de manera proporcional.

Aquí te explicamos cómo funciona este mecanismo y por qué el número 51 es el más importante para tu bolsillo.

La regla del 51 %: el límite de tu reclamación

A diferencia de otros estados con leyes más rígidas, Texas aplica lo que se conoce como responsabilidad proporcional (Sección 33.001 del Código de Prácticas Civiles). Esta regla determina si tienes derecho a cobrar o no:

Si tienes 50% o menos de culpa: Tienes derecho a recibir una compensación, aunque se te descontará el porcentaje de tu responsabilidad.

Si tienes 51% o más de culpa: Pierdes automáticamente el derecho a reclamar cualquier tipo de indemnización.

Ejemplo práctico: Si un jurado determina que tus daños ascienden a $10,000, pero decide que tuviste un 30% de la culpa (por ejemplo, por no poner una direccional), recibirás únicamente $7,000.

¿Quién decide "cuánta culpa" tienes?

El porcentaje de responsabilidad no es una cifra al azar; es el resultado de una batalla de evidencias. Generalmente, esta decisión recae en:

Aseguradoras: Durante las negociaciones iniciales. Un Juez o Jurado: Si el caso no se resuelve y llega a los tribunales.

Para reducir tu porcentaje de culpa y maximizar tu pago, es vital recolectar fotografías de la escena, reportes policiales, testimonios de testigos y videos de cámaras de seguridad. Cada punto porcentual que logres reducir a tu favor se traduce directamente en más dinero para tu recuperación.

Errores comunes y mitos en la comunidad hispana

Existen fallos frecuentes que pueden hundir un caso incluso antes de que empiece. Evitarlos es clave:

Admitir culpa en el lugar: Decir "lo siento" o "fue mi error" puede ser usado en tu contra como una confesión de responsabilidad total.

No buscar atención médica: Si no hay registros médicos inmediatos, la aseguradora argumentará que tus lesiones no fueron causadas por el choque.

Temor por el estatus migratorio: En Texas, tu estatus migratorio no afecta tu derecho a reclamar. La ley protege a cualquier persona que haya sufrido daños en un accidente, independientemente de su situación legal.

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