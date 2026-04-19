Trump lanza ultimátum contra Irán: centrales eléctricas y puentes en la mira

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su discurso frente a Irán al advertir sobre posibles acciones militares si no se logra un acuerdo en las próximas negociaciones.

El mandatario dejó claro que su gobierno mantiene una postura firme y que no descarta medidas contundentes en caso de que fracasen los intentos de diálogo. Esta situación ha generado preocupación en la comunidad internacional por el riesgo de una escalada en el conflicto.

“Si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir cada central eléctrica y cada puente en Irán”

Nueva ronda de negociaciones en Pakistán

Estados Unidos anunció el envío de una delegación a Islamabad, capital de Pakistán, con el objetivo de retomar las conversaciones con Irán. Aunque no se han revelado los nombres de los representantes, se espera que el encuentro se lleve a cabo en las próximas horas.

Estas negociaciones se desarrollarán en un momento clave, ya que coinciden con la proximidad del vencimiento del alto el fuego vigente, lo que añade presión a ambas partes para alcanzar un entendimiento.

Uno de los puntos más críticos del conflicto ha sido el intercambio de acusaciones sobre el incumplimiento del cese de hostilidades. Washington asegura que Irán realizó ataques en el estrecho de Ormuz, afectando a embarcaciones internacionales.

Por su parte, Teherán sostiene que Estados Unidos fue quien rompió primero los acuerdos. Este cruce de versiones complica el ambiente de negociación y eleva la desconfianza entre ambas naciones.

El gobierno estadounidense también ha señalado las pérdidas económicas que enfrenta Irán como consecuencia de las restricciones en el tránsito marítimo. Según Trump, estas medidas afectan de manera significativa los ingresos del país.

El futuro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán sigue siendo incierto. Mientras se mantienen abiertos los canales diplomáticos, también persiste la posibilidad de una confrontación si las negociaciones no avanzan.

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