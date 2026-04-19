Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz: así reaccionó Trump

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Tras apenas unas horas de una reapertura, Irán ha cerrado nuevamente el Estrecho de Ormuz, el punto más crítico para el comercio mundial de hidrocarburos.

Esta decisión responde directamente al mantenimiento del bloqueo portuario por parte de Estados Unidos, rompiendo la breve calma que había dado un respiro a los precios del crudo.

La reapertura, que permitió el paso de ocho petroleros en la madrugada del sábado, fue revertida abruptamente.

La agencia UKMTO reportó posibles ataques contra dos buques, lo que obligó a decenas de barcos a cambiar su rumbo o dar media vuelta.

El mando central iraní calificó el bloqueo estadounidense como "piratería" y afirmó que no permitirán que Washington ponga bajo sitio a su nación.

El guía supremo, Mojtaba Jamenei, aseguró que sus fuerzas navales están listas para infligir "nuevas derrotas" a sus adversarios.

La Reacción de Donald Trump

Desde Washington, el presidente Trump mantuvo una postura de máxima presión, restando importancia a la maniobra iraní:

Trump afirmó que Irán no podrá presionar a EE. UU. con sus cambios de postura y confirmó que el bloqueo a los puertos iraníes sigue "totalmente en vigor".

El mando central estadounidense informó que, hasta hoy, 23 buques han acatado la orden de dar media vuelta y regresar a Irán.

A pesar de la retórica, Trump mencionó que están "hablando con ellos", dejando una pequeña ventana a la diplomacia antes de que expire el alto el fuego este miércoles.

Impacto en la Economía Mundial

El cierre de la vía por donde transita un quinto del petróleo mundial ya está generando consecuencias.

Tras la caída registrada durante la breve reapertura del sábado, se espera un rebote agresivo en los precios para la apertura de los mercados el lunes.

La parálisis en Ormuz afecta directamente el flujo de gas natural licuado (metaneros) y crudo hacia Europa y Asia, agravando la crisis de combustible que ya vive el viejo continente.

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