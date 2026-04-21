¿Qué es el NY-Alert? La razón por la que el estado de Nueva York solicita registros masivos

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Las autoridades del estado de Nueva York han lanzado una advertencia urgente ante la inminente llegada de un sistema de clima severo que traerá consigo intensas lluvias, vientos destructivos y el riesgo de inundaciones repentinas en varias áreas.

La gobernadora Kathy Hochul ha instado a los ciudadanos a no subestimar estas predicciones y a tomar medidas preventivas de inmediato para asegurar la seguridad de sus familias.

La gobernadora Hochul activa protocolos de emergencia en Nueva York

Con la amenaza de fenómenos meteorológicos extremos a la vista, la oficina de la gobernadora Kathy Hochul ha puesto en marcha recursos estatales para hacer frente a posibles emergencias.

Según la información publicada en el sitio oficial del estado, NY.gov, las agencias de emergencia ya están monitoreando las áreas más vulnerables, especialmente aquellas propensas a inundaciones costeras y caídas de árboles debido a las ráfagas de viento.

"La seguridad de los neoyorquinos es nuestra prioridad número uno", afirmó la mandataria, subrayando que una comunicación oportuna es nuestra mejor defensa.

Tal como reportó La Nación, la administración estatal advierte que estas tormentas podrían provocar cortes de energía masivos y complicaciones serias en el transporte público y las principales carreteras.

¿Cómo registrarse en NY-Alert para recibir avisos en tiempo real?

Una de las recomendaciones más importantes de las autoridades es que te suscribas al sistema NY-Alert.

Este es el canal de comunicación crítica del estado que envía notificaciones directamente a los dispositivos móviles de los ciudadanos.

Para asegurarte de estar preparado antes de que las condiciones empeoren, los residentes deben seguir estos sencillos pasos:

Visita el sitio web oficial de NY-Alert. Crea una cuenta proporcionando tu correo electrónico y número de teléfono. Selecciona las áreas geográficas que te interesan (ya sea tu condado o ciudad) para recibir alertas específicas de tu ubicación. Elige cómo prefieres recibir la información: a través de mensajes de texto, llamadas de voz o correos electrónicos.

Este sistema no solo te mantiene informado sobre el clima, sino que también te avisa sobre cierres de carreteras, órdenes de evacuación y la ubicación de refugios temporales si llegaran a ser necesarios.

Recomendaciones de seguridad ante tormentas fuertes en Nueva York

Además de suscribirte a alertas, la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia sugiere que prepares un kit de suministros básicos.

Este kit debería incluir agua, alimentos no perecederos, linternas y baterías cargadas.

Las autoridades también aconsejan evitar cualquier viaje no esencial una vez que comiencen las lluvias intensas, ya que las acumulaciones de agua en las carreteras pueden ser engañosas y peligrosas.

El estado de Nueva York está monitoreando la situación de cerca a través del Servicio Meteorológico Nacional, y se anticipa que las condiciones alcanzarán su punto crítico en las próximas horas.

Es crucial mantenerse informado a través de fuentes oficiales como NY.gov y seguir las actualizaciones de la gobernadora para reducir los riesgos asociados con este evento climático.

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