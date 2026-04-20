Abuela de 86 años viaja a EEUU para casarse con su amor de juventud y el ICE la detiene

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El reencuentro de dos almas separadas por décadas se transformó en una pesadilla legal en el corazón del sur estadounidense durante los últimos meses. Lo que inició como una historia romántica de película terminó en las frías instalaciones de un sistema migratorio que no distingue edades ni contextos humanitarios.

La salud física y mental de los adultos mayores se convierte en una prioridad crítica cuando enfrentan procesos de deportación bajo políticas de tolerancia cero. El uso de grilletes y el aislamiento forzado generan un rechazo internacional que obliga a las potencias extranjeras a intervenir de manera urgente.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean Noël Barrot, confirma que la mujer de 86 años detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en su casa de Alabama ya aterrizó en su país de origen. Según Univisión, detalla que la liberación ocurrió el pasado 17 de abril de 2026 tras intensas gestiones diplomáticas ante el gobierno de EEUU.

¿Cómo comenzó la travesía de la mujer de 86 años?

Marie Thérèse viajó a Estados Unidos (EEUU) en junio de 2025 para contraer matrimonio con Harold "Billy" Ross, un coronel retirado y piloto a quien conoció en su juventud. Ambos se reencontraron gracias a las redes sociales sesenta años después de su primer enamoramiento en una base de la OTAN.

Tras enviudar ambos en sus respectivos países, decidieron casarse en abril de 2025 en Alabama para vivir sus últimos años juntos. Sin embargo, la muerte de Harold en enero pasado dejó a la mujer en un limbo legal con una visa de turista de noventa días ya caducada.

La detención se produjo el 1 de abril en su vivienda de Anniston, donde agentes federales la esposaron de pies y manos a pesar de sus problemas de movilidad. La familia denunció que la anciana permaneció incomunicada varios días en un centro de Luisiana junto a otras setenta internas.

¿Qué condiciones enfrentó la mujer de 86 años detenida por el ICE?

Sus hijos relataron a la prensa francesa que las internas latinas la cuidaron con esmero, compartiendo mantas y apodándola cariñosamente como la "Insumergible Molly". Este gesto de solidaridad entre mujeres migrantes permitió que Marie Thérèse sobreviviera emocionalmente a los dieciséis días de encarcelamiento.

La diplomacia francesa calificó los métodos de arresto como "inaceptables" y expresó su preocupación por la violencia ejercida contra una ciudadana de avanzada edad. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas justificó la acción al considerarla una extranjera indocumentada que excedió su permiso de estadía.

El caso de la octogenaria atrajo la atención de organismos de derechos humanos que critican la rigidez de las redadas migratorias actuales en Alabama. La presión mediática resultó fundamental para que el Departamento de Seguridad Nacional agilizara la salida de la anciana hacia territorio europeo.

¿Qué pasó con la ciudadana francesa?

La mujer ya se encuentra sana y salva en Francia, rodeada de sus seres queridos, tras un episodio que su familia describe como "un guion de terror". Aunque perdió a su amor de juventud y su residencia en Norteamérica, recuperó la libertad que el sistema burocrático le arrebató.

El retorno de Marie-Thérèse Ross-Mahé pone fin a una controversia que tensó las relaciones consulares entre París y Washington durante este mes de abril. Las autoridades francesas manifestaron su plena satisfacción al ver a la ciudadana de vuelta en casa tras su paso por el sistema penal.

Este desenlace positivo sirve como recordatorio sobre los riesgos de los vacíos legales para los cónyuges extranjeros de veteranos militares. La historia de amor que desafió al tiempo sobrevivió, finalmente, a la mano dura de la administración migratoria estadounidense en este 2026.

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