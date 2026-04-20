Pronóstico del tiempo California: los condados que recibirán más lluvia esta semana

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El sur de California se está preparando para un cambio en el clima. Después de varios días de sol y temperaturas agradables, un sistema frontal que viene del Pacífico está a punto de traer lluvias a una región que ya empieza a sentir el calor de la primavera.

Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), el panorama seco está a punto de cambiar.

¿Cuándo lloverá en el sur de California?

Los meteorólogos del NWS han detectado un sistema de baja presión que se mueve a lo largo de la costa oeste.

Aunque el norte de California será el más afectado el lunes, los efectos se sentirán más al sur durante el martes 21 de abril.

Se anticipa que las primeras gotas de lluvia caigan en los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara en la madrugada del martes, llegando a los condados de Los Ángeles, Orange y San Diego hacia el mediodía y la tarde.

Según la NOAA, las probabilidades de lluvia en las áreas metropolitanas varían entre el 40% y el 60%, dependiendo de la velocidad con la que se desplace el frente.

¿Qué tan intensa será la tormenta?

A diferencia de las tormentas invernales que hemos visto a principios de año, este sistema se considera de intensidad moderada. Las fuentes oficiales que hemos consultado destacan algunos puntos clave:

Acumulados: Se espera que las zonas costeras y los valles reciban entre 0.25 y 0.50 pulgadas de lluvia.

Se espera que las zonas costeras y los valles reciban entre 0.25 y 0.50 pulgadas de lluvia. Montañas: En las elevaciones que superan los 6.000 pies, podría caer algo de nieve ligera, aunque el calor del frente limitará las acumulaciones significativas.

En las elevaciones que superan los 6.000 pies, podría caer algo de nieve ligera, aunque el calor del frente limitará las acumulaciones significativas. Vientos: El NWS advierte sobre ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 30 mph en áreas de cañones y pasos de montaña.

Pronóstico para el resto de la semana en el sur de California

Después de que el frente pase el martes por la noche, el miércoles 22 de abril amanecerá con cielos parcialmente nublados y una notable caída en las temperaturas.

Sin embargo, la NOAA menciona en su pronóstico a corto plazo que podríamos ver algunos chubascos aislados el jueves, antes de que un sistema de alta presión tome el control el próximo fin de semana, trayendo de vuelta un clima seco y soleado a la región.

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