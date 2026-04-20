Ciclistas y conductores bajo la lupa: la nueva regla de "parada total" que ya rige en Nueva York

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Cruzar la calle en la Gran Manzana ya no será lo mismo para quienes van al volante o sobre dos ruedas. Nueva York consolida la implementación de una de sus reformas viales más estrictas en décadas.

Si eres conductor o ciclista, una distracción en un paso de cebra podría costarte, literalmente, tu licencia de conducir.

La normativa, que entró en vigor el pasado febrero, ha transformado el sistema de penalizaciones del DMV, elevando la prioridad del peatón a un nivel de "tolerancia cero".

El fin de la "pausa parcial": detención total obligatoria

La nueva regla elimina cualquier zona gris. Ya no basta con disminuir la velocidad o avanzar lentamente mientras el peatón termina de cruzar. Ahora, la ley exige una detención absoluta del vehículo o la bicicleta.

Prioridad total: debes permanecer inmóvil hasta que el peatón haya pisado la acera opuesta.

Sin excepciones: la norma aplica por igual a pasos de peatones señalizados y no señalizados . Si hay una intersección, el peatón tiene la prioridad, existan o no marcas de pintura en el asfalto.

Ciclistas incluidos: por primera vez, se enfatiza que quienes circulan en bicicleta están sujetos a las mismas sanciones de puntos si no respetan el cruce peatonal.

El "doble golpe" al carnet de conducir

Lo que hace que esta medida sea verdaderamente temida es la combinación del aumento de puntos por infracción y la reducción del límite de suspensión.

De 3 a 5 puntos: no ceder el paso a un peatón ahora suma 5 puntos directamente a tu historial del DMV (antes eran solo 3). Límite de 10 puntos: el estado de Nueva York ha reducido el umbral de suspensión de la licencia de 11 a 10 puntos.

La matemática es simple y peligrosa: cometer esta infracción solo dos veces en un periodo de 18 meses resultará en la suspensión automática de tu permiso de conducir.

¿Por qué este endurecimiento en 2026?

La reforma responde a una crisis de seguridad vial. Según datos del Departamento de Transporte (DOT), los incidentes en pasos de peatones siguen siendo una de las principales causas de víctimas en la ciudad. Al igualar los cruces no señalizados con los que tienen semáforo, las autoridades buscan:

Eliminar la confusión: que el conductor sepa que siempre debe detenerse si hay alguien cruzando.

Cambio cultural: fomentar una convivencia real entre autos, bicicletas y transeúntes en una de las ciudades más densas del mundo.

Alineación internacional: adoptar estándares de protección al peatón similares a los de las grandes capitales europeas.

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