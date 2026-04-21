Florida elimina los centavos desde este 20 de abril: así cambia el precio de tus compras

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El estado de Florida se prepara para eliminar el uso de las monedas de un centavo en las transacciones físicas mediante el proyecto de ley SB 1074, el cual aguarda la firma del gobernador Ron DeSantis.

Esta normativa establece un sistema de redondeo obligatorio al múltiplo de cinco centavos más cercano, basándose en un modelo matemático donde las terminaciones en .01, .02, .06 y .07 se ajustan hacia abajo, mientras que el resto sube al rango superior.

La medida responde al cese de producción de estas monedas a nivel federal y convierte a Florida en el pionero nacional en adoptar esta logística, la cual solo afecta los pagos con billetes y monedas, dejando intactas las operaciones digitales.

Impacto

Este cambio administrativo representa un paso importante para la economía local, aunque expertos advierten sobre el impacto directo en sectores vulnerables y personas no bancarizadas que dependen exclusivamente del efectivo.

Un punto clave de la legislación aclara que el redondeo ocurre posterior al cálculo del 6% de impuestos estatales, lo que garantiza que la recaudación fiscal no sufra alteraciones.

Debido a que la ley entra en vigor de forma inmediata tras la rúbrica del gobernador, los comercios y consumidores deberán ajustar sus hábitos de pago sin periodos de gracia.

Esto los enfrenta a una realidad donde el centavo de Lincoln desaparece definitivamente de la circulación cotidiana según informó Miami News 24.

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