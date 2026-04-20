Tim Cook dejará la dirección de Apple: conozca quién asumirá el puesto

Suscríbete a nuestros canales

El director ejecutivo de Apple Tim Cook, anunció este lunes que dimitirá de su cargo tras casi 15 años al frente. Asumirá un nuevo rol como presidente ejecutivo en septiembre y será sucedido por John Ternus, actual jefe de ingeniería de hardware.

“Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y que se me haya confiado la dirección de una compañía tan extraordinaria”, escribió Cook, en un comunicado.

Cook reemplazó al cofundador de Apple, Steve Jobs, poco antes de su fallecimiento en 2011.

Durante su gestión, transformó la compañía en una de las más influyentes y rentables del mundo, con ganancias anuales que superan los cuatro billones de dólares.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube