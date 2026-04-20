Cuba confirma reunión con representantes de EEUU: ¿Qué pide el gobierno de Díaz Canel?

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El Gobierno cubano confirmó este lunes la reciente celebración en la isla de una reunión entre representantes de Washington y La Habana en medio de las tensiones bilaterales, informó el diario oficial Granma.

"Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción. Pero puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos", afirmó a la publicación el subdirector general a cargo de EEUU en la Cancillería, Alejandro García del Toro.

El diplomático cubano agregó que en el encuentro no se establecieron "plazos" ni "planteamientos conminatorios" .

El Gobierno cubano, por su parte, insistió a la delegación estadounidense en la eliminación del bloqueo energético que le ha impuesto Washington a la isla desde enero, que ha prolongado los extensos apagones que sufre la isla y paralizado casi por completo la actividad económica.

¿Qué pidió Cuba a EEUU?

"La eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad para nuestra delegación. Este acto de coerción económica, es un castigo injustificado a toda la población cubana. Es también un chantaje a escala global contra estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba en virtud de las normas que guían el libre comercio", argumentó García del Toro reseñado por EFE.

Según Granma, que no cita nombres concretos, por parte de EEUU participaron en el encuentro "secretarios adjuntos del Departamento de Estado", mientras que la parte cubana estuvo representada "al nivel de viceministro de Relaciones Exteriores".

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