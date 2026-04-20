Texas ofrece ayuda en efectivo para refugiados: solicita el apoyo económico del RCA con estos pasos

Suscríbete a nuestros canales

La integración de personas con estatus de protección internacional requiere de herramientas que fomenten la autosuficiencia desde el primer día de estancia. Los servicios sociales en el sur del país priorizan la inserción laboral rápida para reducir la dependencia de los fondos públicos a largo plazo.

El sistema administrativo estatal colabora con diversas agencias de reasentamiento para canalizar estos recursos de forma eficiente y transparente hacia los beneficiarios. La ayuda económica permite que los individuos se enfoquen en su capacitación y búsqueda de empleo sin descuidar sus necesidades básicas.

La Administración para Niños y Familias (ACF) confirma que El programa de Asistencia en Efectivo para Refugiados (Refugee Cash Assistance - RCA) en Texas, ayuda a migrantes para cubrir entre 4 y 8 meses de estadía en el territorio estadounidense. Este beneficio ahora se enfoca en la fase inicial crítica tras la llegada del solicitante.

¿Quiénes califican para RCA en Texas?

El beneficio está diseñado para personas solteras o parejas sin hijos dependientes que no califican para otros programas federales como el TANF. Los asilados, refugiados, víctimas de trata de personas y titulares de visas especiales (SIV) de Irak o Afganistán forman parte de los grupos elegibles.

Los solicitantes deben cumplir con límites estrictos de ingresos y recursos económicos definidos por la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas. Además, la normativa exige que los beneficiarios participen de forma obligatoria en servicios de empleo y capacitación para encontrar trabajo de manera inmediata.

Ciertos ciudadanos cubanos, haitianos, ucranianos y afganos con parole humanitario también pueden acceder a esta ayuda financiera temporal. Es fundamental demostrar que no se recibe el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) para evitar la duplicidad de beneficios estatales.

¿Qué beneficios otorga el RCA en Texas?

El programa entrega un pago mensual directo en efectivo para que el refugiado gestione de forma autónoma el pago de su renta, transporte y alimentación. Generalmente, quienes obtienen la aprobación para el RCA también califican automáticamente para la Asistencia Médica para Refugiados (RMA).

La meta principal de este apoyo económico es facilitar la autosuficiencia mediante el acompañamiento de especialistas en colocación laboral dentro del estado. El dinero recibido varía según el tamaño de la familia y la disponibilidad de los contratos vigentes en las oficinas regionales de Texas.

El acceso a estos fondos previene la precariedad habitacional de los recién llegados durante sus primeros meses de adaptación al entorno estadounidense. Esta inversión social busca transformar a los beneficiarios en contribuyentes activos que fortalezcan la economía local de sus nuevas comunidades.

¿Cómo completar los pasos para afiliarse al programa RCA?

La mayoría de los interesados deben acudir a agencias locales como Catholic Charities o CWS para completar el Formulario H1036 de verificación. Es necesario presentar una identificación válida emitida por el Uscis, como el Formulario I-94 o una orden de asilo debidamente firmada.

Si el solicitante no cuenta con una agencia de reasentamiento asignada, puede contactar a la Oficina de Texas para Refugiados (TXOR) o llamar a la línea 2-1-1. Tras enviar la documentación y los comprobantes de ingresos, el sistema CBS de Texas realizará una entrevista de evaluación obligatoria.

Una vez aprobada la solicitud, el beneficiario debe reportar cualquier cambio en su situación laboral o financiera de manera inmediata para conservar el apoyo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube