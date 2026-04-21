María Corina Machado sostendrá reunión en Portugal este 22 de abril: detalles

Suscríbete a nuestros canales

La dirigente opositora María Corina Machado desarrollará este 22 de abril una agenda en Portugal, donde sostendrá reuniones oficiales con altas autoridades del gobierno.

Reuniones con autoridades portuguesas

El itinerario de la dirigente incluye dos reuniones principales con figuras clave del Ejecutivo portugués:

Encuentro con Paulo Rangel (Ministro de Relaciones Exteriores)

Reunión con Luís Montenegro (Primer Ministro de Portugal)

Ambas citas están programadas en horas de la tarde en territorio europeo, lo que equivale a la mañana en Venezuela, facilitando el seguimiento de estos encuentros desde el país.

La visita a Portugal se enmarca en una agenda más amplia de recorridos por Europa, donde la dirigente ha buscado apoyo político en distintos países.

La visita de María Corina Machado a Portugal podría marcar un nuevo paso en su estrategia internacional, en busca de mayor visibilidad y respaldo político en medio del escenario actual.

Visite nuestra sección de Internacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube