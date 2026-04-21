Tribunal de Caracas dicta fallo contra exalcalde de oposición: sepa más

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Un Tribunal de Caracas dictó sentencia contra el exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, imponiéndole una condena de cinco años de prisión por su presunta vinculación con hechos de corrupción ocurridos durante su gestión en la capital zuliana.

La decisión fue emitida en la noche de este lunes 20 de abril tras un proceso judicial que se desarrolló en varias audiencias.

Aunque fue hallado culpable, el exfuncionario no cumplirá la pena en un centro penitenciario. El tribunal estableció que la condena será ejecutada bajo régimen de presentación, lo que implica que deberá comparecer periódicamente ante las autoridades judiciales.

Medidas adicionales impuestas por el tribunal

Además de la sentencia principal, el exalcalde recibió sanciones complementarias que limitan su actividad política y su movilidad dentro y fuera del país.

Entre las medidas destacan:

Inhabilitación para ejercer cargos públicos o políticos

Prohibición de salida del territorio nacional

Presentación obligatoria cada 30 días ante tribunales

Otros exfuncionarios también fueron sentenciados

El juicio no solo involucró a Rafael Ramírez, sino también a varios exdirectivos de la Alcaldía de Maracaibo que fueron detenidos en el mismo caso en octubre de 2024. Entre los condenados se encuentran:

David Barroso (exsecretario de Seguridad)

Diana Berríos (exdirectora de Talento Humano)

Margarita Assenza (exsecretaria privada)

Pedro Guanipa (exdirector general)

A estos exfuncionarios se les dictaron penas menores, entre dos y tres años, que igualmente cumplirán bajo régimen de presentación.

La detención de Rafael Ramírez ocurrió el 1 de octubre de 2024 por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en el marco de una investigación del Ministerio Público por presunta corrupción.

Tras su arresto, permaneció recluido en El Helicoide y posteriormente obtuvo arresto domiciliario en agosto de 2025, mientras avanzaba el proceso judicial.

Luego de conocerse el fallo, Rafael Ramírez se pronunció públicamente al salir del Palacio de Justicia de Maracaibo, donde fue excarcelado tras la decisión judicial. En sus declaraciones afirmó:

“Después de 567 días, hemos vuelto del lado oscuro, un lado complicado, difícil, donde hay mucho que agradecer, a Dios, a la familia, a todos los que nos han acompañado en estos días”

“Tenemos que seguir creyendo en que esta Venezuela va a cambiar, en que esta Venezuela está próxima a que se logren los objetivos que tienen que ver con el cambio político que necesita este país”

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