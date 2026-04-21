Healthy SNAP cambia las reglas: ¿Cómo inscribirse para no perder el dinero de comida?

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El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria evoluciona este 2026 bajo la iniciativa Healthy SNAP, un modelo que prioriza el acceso a productos de alto valor nutricional y restringe la compra de artículos ultraprocesados.

Diversos estados, encabezados por Florida y Texas, implementan estos cambios de forma oficial entre el 1 de abril y el 20 de mayo de 2026, prohibiendo el uso de fondos para adquirir refrescos azucarados, bebidas energéticas y dulces.

Importancia

Esta transición resulta importante para los más de 42 millones de beneficiarios en Estados Unidos, ya que busca mitigar enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes al tiempo que fomenta el consumo de proteínas frescas, frutas y vegetales.

Para acceder a este beneficio, los interesados deben cumplir con requisitos de ingresos brutos anuales que, para una familia de tres integrantes, se sitúan alrededor de los $34 656.

Acceso

El proceso de inscripción se mantiene activo a través de los portales estatales de servicios humanos, donde los solicitantes deben presentar pruebas de identidad, residencia y gastos básicos.

Una vez aprobada la solicitud, los usuarios reciben una tarjeta electrónica (EBT) que se recarga mensualmente con un promedio de $188 por persona según detalla el Louisiana Department of Health.

Los adultos mayores de 60 años y personas con discapacidades cuentan con procesos simplificados que extienden la validez de su certificación hasta por tres años, garantizando una estabilidad alimentaria prolongada en el nuevo marco de nutrición saludable.

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