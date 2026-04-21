Conflicto

Trump extiende el alto el fuego con Irán: ¿Qué espera ahora el gobierno de EEUU?

Por Genesis Carrillo
Martes, 21 de abril de 2026 a las 05:07 pm
Trump extiende el alto el fuego con Irán: ¿Qué espera ahora el gobierno de EEUU?

A un día de cumplirse el plazo de dos semanas del alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes una prórroga de esta medida entre ambas naciones.

“Dado que el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif de Pakistán, suspendemos nuestros ataques contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada”, indicó en su red social, Truth Social. 

En tal sentido, enfatizó que extenderá el alto el fuego hasta que dicha propuesta sea presentada y las conversaciones hayan concluido, “de una forma u otra”. 

El pasado 7 de abril, los Gobierno de EEUU e Irán acordaron una tregua inicial de 14 días, el cual entró en vigencia al día siguiente; luego de estar alrededor de 39 días en conflicto debido a intensos bombardeos que dejaron en Irán 3.468 muertos. 

 

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