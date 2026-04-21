Texas: niegan fianza a venezolano que mató a carpintero en Pasadena

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En Pasadena, Texas, las autoridades han arrestado a Josue Abraham Chirino-Leonice, un joven de 19 años originario de Venezuela, acusado de asesinato.

Se le imputa haber asesinado de manera brutal a su compañero de trabajo con un mazo de construcción.

Detalles del crimen cometido por un venezolano en Texas

Según los informes oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el trágico suceso tuvo lugar mientras dos hombres estaban trabajando en la renovación de una casa en Goldensong Court, en la comunidad de Northgate Crossing.

La víctima, que las autoridades locales han identificado como Juan Antonio Salinas Leija, un carpintero de profesión, fue encontrada sin vida por su hermana dentro de la propiedad en remodelación.

Se alega que Chirino-Leonice golpeó a Salinas repetidamente con una herramienta pesada hasta causarle la muerte, y luego se dio a la fuga.

“Este bárbaro NUNCA debería haber estado en nuestro país, pero fue LIBERADO en el interior del país por la administración Biden”, se lee en la publicación del DHS a través de la red social X.

Arresto y estatus migratorio del sospechoso en Texas

La policía de Pasadena logró arrestar al sospechoso el 12 de abril de 2026, cuando lo interceptaron mientras conducía el auto de la víctima.

Después de la detención, el ICE emitió una orden de retención el 13 de abril en la cárcel del condado de Harris, asegurándose de que el joven permanezca bajo custodia federal una vez que terminen sus procesos judiciales locales.

Fuentes de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) de Houston confirmaron que Chirino-Leonice ingresó a los Estados Unidos de manera ilegal en noviembre de 2023. En ese momento, fue procesado por la Patrulla Fronteriza como menor no acompañado y luego liberado en el país bajo supervisión.

"Este ciudadano extranjero ilegal es acusado de golpear salvajemente a un compañero hasta matarlo y dejarlo en una casa que renovaban juntos", declaró un portavoz interino de la oficina de campo de ERO en Houston.

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