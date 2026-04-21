¿Adiós al cheque de $2.000? El fallo de la Corte Suprema que frena la promesa de Trump

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El panorama económico en Estados Unidos ha dado un giro de 180 grados que afecta directamente el bolsillo de millones de personas.

La promesa estrella de la administración de Donald Trump —un cheque de $2,000 para cada ciudadano— parece estarse esfumando entre fallos judiciales y reembolsos multimillonarios.

Lo que se anunció como un "dividendo arancelario" financiado por las empresas extranjeras, se ha convertido hoy en un dolor de cabeza fiscal que pone en duda la viabilidad de cualquier nuevo estímulo económico.

El golpe de la Corte Suprema: aranceles ilegales

La estrategia de Trump se basaba en que los ingresos obtenidos por los aranceles impuestos a inicios de 2025 pagarían los cheques de la población.

Sin embargo, la Corte Suprema de EE. UU. declaró ilegal esta política arancelaria, derrumbando el pilar financiero de la promesa.

La gran devolución: ayer, 20 de abril , comenzó formalmente el reembolso de aproximadamente $166,000 millones de dólares a las empresas importadoras que pagaron estos aranceles.

Salida de dinero: en lugar de acumular fondos para los cheques, el Gobierno federal ahora enfrenta una salida masiva de recursos para cumplir con el mandato judicial.

Demandas en curso: la cifra total a devolver podría crecer significativamente a medida que más empresas internacionales ganan litigios individuales contra el Estado.

Las cuentas no cuadran (y nunca cuadraron)

Expertos económicos y medios como CNN ya advertían que los ingresos por aranceles eran insuficientes para cubrir un pago de $2,000 a cada ciudadano estadounidense. Incluso sin el fallo de la Corte, el costo del programa superaba con creces la recaudación.

"Es muy improbable que se envíe algún tipo de cheque de estímulo. Me sorprendería mucho", señaló Scott Lincicome, economista del Instituto Cato, reforzando la idea de que el déficit fiscal y la deuda nacional impiden este gasto sin respaldo real.

Además, economistas advierten que inyectar esa cantidad de efectivo en la economía actual podría presionar los precios al alza, agravando los problemas de inflación que el país ha intentado controlar.

El muro político en el Congreso

Para que un cheque de esta magnitud llegue a las manos de los ciudadanos, no basta con la voluntad del presidente; el Congreso debe aprobar la medida.

Resistencia a la austeridad: legisladores preocupados por la disciplina fiscal se oponen a gastar cientos de miles de millones de dólares en un pago único que no resuelve problemas estructurales.

Falta de votos: sin una fuente de ingresos clara tras la anulación de los aranceles, el respaldo político para los cheques es prácticamente inexistente en el Capitolio.

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