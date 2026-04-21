¿Buscas empleo? Washington D.C. supera a Boston y Miami en oportunidades para jóvenes

Suscríbete a nuestros canales

El sueño de todo recién graduado es encontrar ese equilibrio perfecto entre un buen sueldo, una vida social vibrante y una renta que no consuma todo el cheque.

Un nuevo reporte conjunto de Glassdoor y Redfin confirma lo que muchos ya sospechaban: Washington D.C. es la mejor ciudad grande para iniciar una carrera profesional este año.

La capital de Estados Unidos logró superar a gigantes como Boston, Chicago y Miami, gracias a una combinación ganadora de estabilidad laboral y conectividad urbana.

¿Por qué D.C. se llevó la corona en 2026?

El estudio evaluó 13 indicadores clave divididos en tres pilares: calidad de vida, oportunidades de carrera y accesibilidad de vivienda. Washington D.C. destacó por:

Diversidad de Empleo: no solo es el hogar del gobierno federal; la ciudad es un hervidero de firmas de consultoría, ONGs internacionales, think tanks y empresas tecnológicas en expansión.

Movilidad sin Auto: su sistema de Metro y alta puntuación en "caminabilidad" permiten que un graduado ahorre miles de dólares al año al no depender de un vehículo.

Salarios de Entrada: los sueldos para puestos junior en el área del DMV (D.C., Maryland y Virginia) se mantienen entre los más competitivos del país en relación con el costo de vida.

El Top 10: Texas domina, pero Nueva York queda fuera

Un dato sorprendente del reporte es la ausencia de destinos tradicionales como Nueva York, San Francisco o Los Ángeles, cuyo alto costo de vivienda las desplazó del ranking. En cambio, Texas se consolidó como el estado con mayor presencia:

Washington, D.C. Omaha, Nebraska Boston, Massachusetts Dallas, Texas Chicago, Illinois Houston, Texas St. Louis, Missouri San Diego, California Miami, Florida Austin, Texas

La nueva mentalidad: el crecimiento es prioridad

La encuesta a 1,800 jóvenes profesionales reveló un cambio de paradigma. El 43% de los encuestados afirmó que las oportunidades de crecimiento laboral impactan más su calidad de vida que el salario inicial por sí solo.

Además, el 89% de los graduados de la "Generación Z" está dispuesto a mudarse si la ciudad ofrece su "estilo de vida ideal", superando por nueve puntos a los profesionales de mayor edad, quienes suelen estar atados por hipotecas.

"Cambiar de trabajo fue lo que más impactó mi calidad de vida, ya que es la única manera de obtener un aumento de sueldo significativo", expresó un empleado de USAA en el reporte, subrayando la importancia de estar en una ciudad con alta densidad de empleadores como D.C.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube