USCIS revisa asilos y residencias otorgadas en la era Biden: van más de 21.000 investigaciones

Suscríbete a nuestros canales

La administración de Donald Trump ordenó una revisión masiva de los beneficios migratorios otorgados bajo la gestión de Joe Biden, enfocándose en detectar posibles irregularidades en residencias permanentes y asilos.

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow, confirmó que el organismo reabrió expedientes antiguos para someterlos a nuevas evaluaciones de seguridad y veracidad.

Investigación

Desde el inicio del mandato el 20 de enero de 2025, los oficiales remitieron 33,000 casos sospechosos a la división de detección de fraude según detalla El Nuevo Herald.

Esta situación marca un incremento del 138% en comparación con los promedios anuales previos, consolidando una política de fiscalización mucho más estricta sobre la población migrante ya establecida.

Datos

Los datos oficiales revelan que USCIS ya concluyó más de 21,000 investigaciones, de las cuales el 65 % arrojó indicios de fraude migratorio.

Como parte de esta ofensiva, las autoridades realizaron 7,000 visitas de inspección física y ejecutaron 26,000 auditorías en redes sociales para identificar perfiles que representen un riesgo a la seguridad nacional.

Recordatorio

Es importante que los beneficiarios de la era Biden mantengan su documentación en regla ante este endurecimiento de los controles.

Esto debido a que cualquier inconsistencia detectada podría derivar en la revocación de la tarjeta de residencia o el estatus de asilo.

Esta medida forma parte del plan integral de la Casa Blanca para depurar el sistema migratorio y revertir las políticas de admisión de la administración anterior.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.