Colombiano se negó a firmar su deportación en EEUU y fue enviado al Congo: conozca la historia

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La política de expulsiones en territorio estadounidense alcanza niveles de complejidad alarmantes para los ciudadanos extranjeros que buscan refugio legal. Los protocolos de seguridad en los centros de detención enfrentan críticas severas por el manejo de los derechos humanos y la integridad de los procesados.

Las familias separadas por estas medidas administrativas exigen respuestas claras sobre los criterios de selección para los destinos de deportación. El impacto psicológico de estos traslados transcontinentales genera un trauma profundo tanto en los expulsados como en sus parientes residentes en Florida.

Según Telemundo el inmigrante colombiano fue enviado a la República Democrática del Congo tras negarse a firmar su deportación a México la semana pasada. El afectado identificado como Jorge Trujillo Ramírez asegura que permaneció atado de pies y manos durante un vuelo de 24 horas desde Luisiana hacia Kinshasa.

¿Cómo ocurrió el traslado del inmigrante al Congo?

El incidente comenzó el pasado 14 de abril cuando los agentes de inmigración trasladaron al afectado al aeropuerto de Alexandria, en el estado de Luisiana. Trujillo Ramírez se negó a aceptar el retorno a territorio mexicano porque esperaba la resolución de una jueza sobre su caso de asilo político.

El colombiano asegura que las autoridades lo sacaron del país sin autorización legal, sin pasaporte y sin la vacuna contra la fiebre amarilla. El afectado relata que el viaje se convirtió en una pesadilla donde lo "botaron" en un continente desconocido sin ninguna asistencia consular previa.

Jorge Trujillo vivió ocho años en los Estados Unidos (EEUU) antes de este arresto que lo separó de su esposa y sus cuatro hijos. Su defensa sostiene que el asilo resulta vital debido a las amenazas de muerte que recibió por parte de grupos guerrilleros en su país natal.

¿Cuál es la situación actual del Inmigrante colombiano?

El hombre reside actualmente en un hotel de la capital africana donde padece constantes cortes de energía eléctrica y escasez de agua potable. Aunque afirma que el trato es mejor que en las prisiones estadounidenses, el aislamiento geográfico representa un golpe anímico devastador para su salud mental.

Su esposa declaró en exclusiva que sintió el impacto de la noticia como si le informaran sobre el fallecimiento de su compañero de vida. La familia, residente en la ciudad de Orlando, desconocía la ubicación geográfica del Congo hasta este suceso traumático.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no emite una respuesta oficial sobre los motivos para elegir este destino africano para un ciudadano suramericano. Otros 15 inmigrantes permanecen en las mismas instalaciones de Kinshasa tras ser deportados bajo condiciones similares durante la misma semana.

¿Qué acciones legales siguen para el inmigrante colombiano?

Organizaciones de derechos humanos evalúan si el traslado violó los tratados internacionales sobre el tratamiento de solicitantes de protección y refugiados. El caso pone en duda la legalidad de las deportaciones hacia terceros países sin vínculos culturales o familiares con el individuo expulsado.

Trujillo Ramírez intenta mantenerse fuerte para que su familia afronte la situación económica y emocional en Florida mientras busca una vía de retorno. Despertar en una detención en América y reaparecer en África Central constituye un evento increíble que sacude a la opinión pública internacional hoy.

La pesadilla logística y legal del Inmigrante colombiano fue enviado al Congo tras negarse a firmar su deportación a México continúa bajo el escrutinio de los medios. Se espera que las autoridades migratorias aclaren si existió una orden judicial específica que autorizara este inusual procedimiento de expulsión hacia el otro lado del mundo.

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