DeSantis abandona Florida por un puesto clave en el gobierno de Trump: el tema sacude a los republicanos

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, negocia su incorporación al gabinete de Donald Trump ante la proximidad del fin de su mandato estatal en enero de 2026.

Según reportes de Axios, el republicano busca liderar el Departamento de Justicia como Fiscal General, una de las posiciones más influyentes para ejecutar la política legal del gobierno federal.

Aspiraciones

Este acercamiento ocurre tras la salida de Pam Bondi del cargo y marca un giro significativo en la relación entre ambos líderes, según detalla Univisión.

Estos líderes, quienes protagonizaron una tensa rivalidad durante las primarias de 2024, ahora mantienen una "gran relación" estratégica tras una reunión privada en Miami.

La posible designación de DeSantis responde a la necesidad de Trump de consolidar un equipo leal y de alto perfil para dirigir las investigaciones y prioridades judiciales de su administración.

Importancia para DeSantis

Para el gobernador, este salto al escenario nacional es importante para mantener su vigencia política, ya que las leyes de Florida le prohíben una reelección inmediata.

Aunque la Casa Blanca mantiene hermetismo sobre los nombramientos oficiales, la integración de una figura con el peso de DeSantis sugiere una recomposición del poder dentro del Partido Republicano.

También significa un endurecimiento en la aplicación de las leyes federales bajo el mando de un aliado con experiencia ejecutiva.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.