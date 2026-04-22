Joven venezolano lucha contra el cáncer en EEUU: pide visa humanitaria para ver a sus padres

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La migración forzada separa a miles de familias que luego enfrentan situaciones de vulnerabilidad extrema en países extranjeros. Sin una red de apoyo cercana, los jóvenes migrantes deben gestionar procesos médicos complejos y costosos mientras mantienen su estabilidad emocional en total aislamiento.

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‎El sistema de salud estadounidense ofrece tratamientos avanzados, pero el acompañamiento familiar resulta determinante para la recuperación de pacientes con enfermedades críticas. La distancia entre los Andes venezolanos y la ciudad de Orlando se convierte hoy en el mayor obstáculo para la sanidad de este joven.

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‎Según Telemundo, el joven venezolano lucha contra el cáncer solo en Estados Unidos (EEUU) y pide visa humanitaria para sus padres este abril de 2026. Leomar Herrera asegura que requiere un "parole" urgente debido a que el tumor ya se extendió a su pelvis, pulmones y cabeza.

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‎¿Cuál es el estado de salud del joven venezolano?

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‎Leomar llegó a los EEUU hace apenas dos años con la intención de construir un futuro próspero para su familia. Sin embargo, los médicos detectaron un tumor del tamaño de un coco en su cadera izquierda que cambió sus planes y su realidad física de forma radical.

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‎El cáncer avanzó hacia el brazo izquierdo, el hombro y diversas partes del cráneo, lo que coloca al joven en una fase de cuidado intensivo. "Hoy quiero buscar una solución", expresó el paciente, quien reconoce que su esperanza reside más en el afecto que en los fármacos disponibles.

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‎La agresividad de la enfermedad limita la movilidad del joven y exige una atención constante que él no puede costear ni realizar por cuenta propia. Ante la soledad, la presencia de su madre y su padre desde el estado Táchira representa el único alivio anímico que solicita a las autoridades.

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‎¿Qué requisitos legales necesita para ls p visa humanitaria?

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‎Los especialistas en inmigración explican que este tipo de permisos se otorga solo en casos extremos que las autoridades evalúan de forma individual. El solicitante debe presentar todos sus récords médicos actualizados y contar con un patrocinador que posea la ciudadanía estadounidense para respaldar la petición.

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‎Además, los padres en Venezuela necesitan tener sus pasaportes y documentos de identidad en regla para calificar al proceso de admisión humanitaria. La espera se convierte en una batalla paralela para Leomar, pues el tiempo administrativo no siempre coincide con la urgencia que dicta un diagnóstico oncológico.

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‎Un sponsor ciudadano debe garantizar que los beneficiarios no se conviertan en una carga pública para el Estado durante su permanencia en el país. Este marco legal busca asegurar que el reencuentro ocurra bajo las normativas vigentes, aunque la salud del joven se deteriore con el paso de las semanas.

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‎¿Qué significa para este joven venezolano luchar contra el cáncer solo en EEUU?

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‎Para Leomar Herrera, el tiempo ya no se mide en meses o años, sino en los momentos fugaces que anhela compartir con sus seres queridos. Un simple beso de su padre o el abrazo de su madre simbolizan la medicina final que su corazón necesita para seguir en pie.

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‎La comunidad venezolana en Orlando se moviliza para difundir su historia y presionar por una resolución favorable en las oficinas de migración este 2026. El joven venezolano lucha contra el cáncer solo en EEUU y pide visa humanitaria para sus padres como un último deseo de supervivencia y dignidad humana.

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‎Usted puede colaborar con la difusión de este caso para que la petición llegue a las autoridades competentes antes de que la enfermedad avance más. La unidad familiar es un derecho fundamental que cobra un valor incalculable cuando la vida de un joven de 24 años pende de un hilo.

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