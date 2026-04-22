De $12.77 a $15: el plan de Virginia para competir con Maryland y DC en 2026

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Virginia cierra la brecha salarial en la región del DMV con un golpe de autoridad legislativa. La gobernadora Abigail Spanberger marcó un hito en la historia laboral del estado al firmar las leyes HB1 y HB20, garantizando que el camino hacia los $15 por hora sea una realidad para todos, incluyendo a quienes trabajan la tierra.

La medida no solo beneficia a los empleados de servicios y retail, sino que elimina una exclusión histórica que mantenía a los trabajadores agrícolas en la sombra de las garantías básicas.

El calendario del aumento: rumbo a los $15

El salario mínimo en Virginia, que actualmente se sitúa en $12.77, experimentará dos ajustes clave en los próximos años para aliviar el costo de vida en el estado:

1 de enero de 2027: el salario sube a $13.75 por hora.

1 de enero de 2028: se alcanza la meta de $15.00 por hora.

¿Qué significa esto para tu bolsillo? Para un empleado de tiempo completo (40 horas semanales), alcanzar los $15 por hora representará un ingreso adicional de aproximadamente $4,630 anuales en comparación con lo que percibe hoy.

Justicia para el campo: el fin de una exención histórica

La firma de la ley HB20 es, quizás, el cambio más radical de este paquete. Por primera vez, Virginia extiende la protección del salario mínimo a los trabajadores agrícolas, incluyendo a los trabajadores temporales extranjeros con visas H-2A.

Este cambio impactará directamente a miles de trabajadores latinos en el Valle de Shenandoah y Northern Virginia, quienes se dedican a las cosechas de hortalizas y frutas.

Ahora, estos empleados tienen garantizado un piso salarial legal, eliminando décadas de vulnerabilidad en las labores del campo.

Más que salarios: un paquete de alivio económico

La gobernadora Spanberger también dio luz verde a otras medidas diseñadas para fortalecer la fuerza laboral y proteger a los empleados ante la inestabilidad federal:

Fuerza Laboral: programas de certificación para auxiliares de enfermería y aprendizajes en tecnología para estudiantes de secundaria.

Escudo ante cierres federales: extensión en el pago de impuestos a la propiedad para empleados federales que trabajen sin sueldo durante un shutdown .

Plan de rescate DOGE: un programa específico para conectar a empleados federales despedidos por los recortes del Department of Government Efficiency (DOGE) con nuevas vacantes en el gobierno estatal de Virginia.

Virginia en el contexto del DMV

Con este avance, Virginia deja atrás los años en los que se aferraba al mínimo federal de $7.25 y se acerca a sus vecinos:

Washington DC: lidera la región con $17.95 (ajustado por inflación).

Maryland: alcanzó los $15.00 en enero de 2024.

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