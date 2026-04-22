Disputa por el Esequibo: Guyana y Venezuela presentan alegatos en La Haya durante esta fecha

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El fiscal general de Guyana, Mohabir Anil Nandlall, anunció que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) iniciará las audiencias sobre el fondo del litigio territorial el próximo 4 de mayo.

Además, según detalló el funcionario durante su programa "Issues In The News", los magistrados recibirán a las delegaciones en su sede de los Países Bajos durante toda esa semana, con una alta probabilidad de extender las sesiones hasta la semana siguiente, según detalló EFE.



Por su parte, Nandlall confirmó su participación personal en el equipo de juristas internacionales que defenderá la postura de Georgetown ante el tribunal.

Un conflicto con raíces históricas



La disputa por los 160.000 kilómetros cuadrados del Esequibo, una zona con abundantes recursos naturales y yacimientos petrolíferos, tiene su origen en el Laudo Arbitral de París de 1899. Aquella sentencia otorgó la soberanía a la entonces Guyana Británica, pero Venezuela rechazó el fallo décadas después al considerarlo nulo e írrito.



Sin embargo, ambas naciones firmaron el Acuerdo de Ginebra en 1966 para buscar una solución negociada a la controversia, aunque dicho mecanismo nunca logró concretar un arreglo definitivo.

Acciones recientes y presión energética



En el último año, la tensión entre los países aumentó significativamente. Si bien, en diciembre de 2023, Caracas organizó un referéndum para proponer la anexión del territorio y, más recientemente, el gobierno venezolano designó un gobernador para la región.



Mientras tanto, el sector energético global observa de cerca el proceso. Posteriormente, en febrero del presente año, las petroleras estadounidenses ExxonMobil y Chevron ratificaron su interés en colaborar con Guyana para desarrollar su potencial petrolero y atender la demanda energética mundial.

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