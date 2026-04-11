Presidente de Guyana envía mensaje a Delcy Rodríguez: no descarta reunión con la administración de Venezuela

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En un movimiento que podría redefinir las relaciones diplomáticas en el Caribe, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, manifestó este viernes su disposición de entablar conversaciones con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien Trinidad y Tobago reconoció recientemente como la figura al mando del Ejecutivo venezolano.



En el mismo orden de ideas, este cambio de tono se produce tras las declaraciones del canciller trinitense, Sean Sobers, quien durante una reunión empresarial en su país validó la legitimidad de Rodríguez. Si bien, ante este nuevo escenario, Ali declaró ante medios locales su voluntad de interactuar con cualquier líder de la región bajo un enfoque de responsabilidad.

"Como líder responsable, creo que el compromiso es fundamental para impulsar el progreso de nuestras naciones y profundizar la integración regional", señaló el mandatario guyanés.

Finalmente, a pesar de la persistente disputa territorial por el Esequibo, Ali subrayó que su prioridad es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar un clima de estabilidad en el área.

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