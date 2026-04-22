Aumenta el costo de la vida en Nueva York: ¿Qué dice la oficina del alcalde?

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El costo de vida en Estados Unidos alcanza niveles críticos que obligan a los residentes de Nueva York a transformar radicalmente sus hábitos de consumo para sobrevivir a la inflación.

Un estudio reciente revela que el 62% de los trabajadores en la metrópoli no percibe ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, enfrentando aumentos constantes en el transporte y la alimentación.

Medidas

Ante esta realidad, cadenas como McDonald’s han implementado estrategias de menús económicos para captar a un público con menor poder adquisitivo según detalla un reportaje de CNN en español.

Sin embargo, para la mayoría de las familias, estas ofertas resultan insuficientes frente al alza desmedida de los alquileres, que representa el gasto más importante y pesado en sus presupuestos mensuales.

Impacto

La crisis económica actual fuerza a los neoyorquinos a priorizar únicamente los artículos de primera necesidad, dejando de lado actividades recreativas y compras de productos no esenciales.

Muchos ciudadanos reportan que, mientras los precios de los servicios y productos escalan anualmente, los salarios permanecen estancados, lo que genera una brecha financiera insostenible.

Esta situación ha provocado que las listas de supermercado se reduzcan a lo inmediato, eliminando cualquier gasto personal extra para asegurar el pago de la vivienda, en un entorno donde el bienestar financiero parece cada vez más lejano para la clase trabajadora estadounidense.

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