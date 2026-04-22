¡Hoy viajas gratis! Metro Los Ángeles celebra el Día de la Tierra sin cobrar pasaje

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Los Ángeles no solo celebra al planeta, sino que invita a sus residentes a transformar su manera de moverse por la ciudad.

Si estás en el área, guarda las llaves de tu auto y prepara tu ruta, porque Metro Los Ángeles abrió sus puertas de par en par con viajes totalmente gratuitos.

Esta iniciativa no es solo un gesto simbólico; es parte de una estrategia agresiva para reducir la huella de carbono en una de las ciudades con más tráfico del mundo.

¿Cómo viajar gratis hoy en Los Ángeles?

Desde las 3:00 a.m. de este miércoles hasta las 3:00 a.m. del jueves 23 de abril, podrás acceder a toda la red sin costo alguno. Aquí los detalles por servicio:

Trenes y Autobuses: no necesitas pasar tu tarjeta TAP. Las barreras y validadores estarán liberados en todas las líneas y rutas.

Metro Bike Share: ¿Prefieres pedalear? Tienes viajes de 30 minutos gratuitos . Cómo: selecciona "1-Viaje" en cualquier quiosco, web o app de Metro Bike e ingresa el código: 042226 . Puedes usarlo varias veces al día. Nota: Necesitas una tarjeta de crédito/débito para el registro. Si te pasas de los 30 minutos, el costo es de $1.75 por cada media hora adicional.

Metro Micro: El servicio de transporte bajo demanda también es gratuito usando el código: EARTHDAY26.

La Línea D: un futuro sin atascos en la autopista 10

El Día de la Tierra llega en un momento clave para la infraestructura de la ciudad. Metro se prepara para la gran inauguración del primer tramo de la extensión de la Línea D el próximo 8 de mayo.

Con tres nuevas estaciones en Wilshire Boulevard, esta ampliación busca conectar el Westside de forma rápida y fiable.

El objetivo es claro: que más angelinos prefieran el metro sobre el estrés de la Autopista 10, contribuyendo a la meta de la agencia de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 79% para el año 2030.

¿Por qué importa dejar el auto hoy?

La crisis climática ya no es una advertencia futura. Según la Organización Meteorológica Mundial, 2025 fue el tercer año más cálido jamás registrado, marcando una racha de 11 años de temperaturas récord.

Metro Los Ángeles, que registró 305 millones de viajes en 2025, sabe que un solo trayecto no detiene el cambio climático, pero millones de decisiones individuales sí generan un impacto real.

Hasta la fecha, la agencia ya ha logrado reducir sus emisiones en casi un 68%, demostrando que el transporte público es la herramienta más eficaz de la ciudad contra la contaminación.

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