Trump logra frenar sentencia de muerte contra mujeres en Irán: claves de la petición

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El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó este miércoles que su gestión logró detener la ejecución de ocho mujeres que se encontraban detenidas en Irán por participar en manifestaciones.

Según publicó el mandatario en sus redes sociales, el gobierno iraní aceptó su petición oficial para cancelar la sentencia de muerte que estaba programada para llevarse a cabo durante esta misma noche.

Trump detalló que el acuerdo implica la liberación inmediata de cuatro de las mujeres, mientras que las cuatro restantes recibirán una condena reducida de un mes de cárcel. El presidente agradeció públicamente que los líderes de Irán escucharan su solicitud para evitar este desenlace.

Detalles del acuerdo

La intervención se dio tras una serie de mensajes donde el mandatario estadounidense solicitó clemencia para las manifestantes. El resultado final fue la suspensión total de la pena capital. De las ocho involucradas, la mitad podrá volver a sus hogares de manera inmediata, eliminando el riesgo que enfrentaban horas antes de este anuncio.

Impacto en la diplomacia

El presidente resaltó que el respeto a su petición por parte de Irán es un avance importante en materia humanitaria. Además, el hecho fue presentado por la administración estadounidense como un logro derivado de la comunicación directa.

Trump enfatizó su gratitud hacia las autoridades iraníes por modificar la sentencia original y optar por una medida menos severa.

Situación actual de las detenidas

Las mujeres habían sido señaladas inicialmente por su participación en protestas dentro del país asiático. Con este cambio en su situación legal, las cuatro ciudadanas que no serán liberadas de inmediato solo tendrán que cumplir una pena mínima en prisión.

El anuncio generó una fuerte reacción en redes sociales y medios internacionales debido a la rapidez con la que se resolvió el conflicto tras la mediación de EEUU.

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