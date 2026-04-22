El FBI lidera la búsqueda: sin pruebas de conexión criminal en los casos de la NASA y el MIT

Suscríbete a nuestros canales

Una serie de desapariciones y muertes que involucran a exmilitares, científicos y personal administrativo de instalaciones estratégicas ha puesto a las agencias federales en máxima alerta.

El FBI asumió la coordinación oficial de las investigaciones para determinar si existe un nexo entre estos incidentes que afectan al sector nuclear y espacial de los Estados Unidos.

A pesar de la inquietud pública y las teorías de espionaje, los especialistas mantienen una postura cautelosa: hasta ahora, los casos parecen ser eventos trágicos pero aislados.

El mapa de los incidentes: 10 casos bajo la lupa

En los últimos tres años, se han contabilizado 10 muertes y desapariciones de personas vinculadas a laboratorios de alto perfil. El foco principal de la investigación se centra en dos estados:

Nuevo México: cuatro desapariciones recientes han ocurrido cerca de los Laboratorios Nacionales de Los Alamos y la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear en Albuquerque.

California: se investigan rastros de especialistas vinculados al Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA y a la ingeniería aeroespacial en Los Ángeles.

Perfiles clave: de generales a personal administrativo

La diversidad de los perfiles ha dificultado encontrar un patrón común, ya que los afectados van desde altos mandos hasta empleados de soporte:

Mayor General (R) William Neil McCasland: desaparecido en febrero en Albuquerque. Se hallaron pertenencias suyas a dos kilómetros de su hogar, pero no hay señales de violencia. Su familia descarta vínculos con espionaje o sus antiguas investigaciones sobre OVNIs. Monica Jacinton Reza: ingeniera aeroespacial desaparecida en junio de 2025 mientras realizaba senderismo en el condado de Los Ángeles. Steven García y Melissa Casias: empleados de logística y administración en instalaciones nucleares de Nuevo México, vistos por última vez en circunstancias cotidianas. Científicos del MIT y NASA: casos como el de Nuno Lureiro (asesinado por un excompañero) y Carl Grillmair (muerto en un tiroteo frente a su casa) han sido atribuidos por ahora a actos de violencia criminal común o problemas personales.

¿Amenaza estratégica o coincidencia estadística?

El debate sobre un posible sabotaje extranjero ha inundado las redes sociales, pero las autoridades y expertos en seguridad nuclear, como Joseph Rodgers (CSIS) y Scott Roecker (NTI), presentan argumentos sólidos para la calma:

Dispersión geográfica y temporal: los hechos han ocurrido a lo largo de varios años y en organizaciones sin conexión directa.

Falta de acceso crítico: muchas de las víctimas no manejaban información ultra secreta que justificara una operación de eliminación por parte de un adversario.

Causas naturales y personales: varias de las muertes bajo análisis han sido confirmadas por expedientes judiciales como suicidios, enfermedades cardíacas o accidentes.

"Estados Unidos tiene miles de científicos y una infraestructura robusta. No habría un beneficio estratégico claro para un adversario en eliminar a diez o veinte expertos", advirtió Scott Roecker a CBS News.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube