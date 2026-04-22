Irán exhibe públicamente un misil balístico en medio de tensiones con EEUU

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En medio del conflicto con Israel y la espera por una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos, Irán exhibió su misil balístico de largo alcance Khorramshahr4 en la Plaza de la Revolución de Teherán.

Durante una multitudinaria concentración, el ejército iraní posicionó el arma a la vista de los presentes, en horas de la noche de este martes, según informaron medios estatales.

Irán exhibe públicamente misil balístico

La acción se dio en medio de la creciente incertidumbre sobre una segunda ronda de conversaciones de paz con Estados Unidos.

El misil balístico Khorramshahr4 es uno de los proyectiles de medio a largo alcance más avanzados de Irán, con un alcance estimado de unos 2.000 kilómetros.

Este mismo martes, el presidente de EEUU; Donald Trump, dijo que prorrogaría indefinidamente su alto el fuego con Irán, un día antes de que expirara. Mientras tanto, una nueva ronda de conversaciones de paz permanece en pausa.

Negociaciones permanecen en pausa

Pakistán se preparaba para albergar una segunda ronda de conversaciones, pero la Casa Blanca puso en pausa el viaje del vicepresidente James Vance a Islamabad. Por su parte, Irán rechazó los esfuerzos para reiniciar las negociaciones.

Irán aún no responde al anuncio de Trump de la ampliación del alto el fuego. Ambos países advirtieron que, sin un acuerdo, están preparados para reanudar los combates, reseñó Los Ángeles Times.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo a la televisión estatal iraní que no ha habido “ninguna decisión final” sobre si aceptar más conversaciones debido a “acciones inaceptables” por parte de Estados Unidos, en referencia al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

En una publicación en Truth Social en la que anunció la extensión del alto el fuego, Trump dijo que Estados Unidos mantendrá el bloqueo.

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