Iran intercepta dos nuevos buques en el estrecho de Ormuz: detalles de la operación naval

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Este miércoles, 22 de abril de 2026, la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la captura de dos embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Según las autoridades iraníes, las naves realizaban maniobras que ponían en riesgo la seguridad de la zona, por lo que fueron escoltadas hacia la costa del país para quedar bajo custodia militar, reportó El Tiempo.

Dicho incidente ocurre justo después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara una extensión del cese al fuego con el gobierno de Teherán. A pesar de esta tregua, el mandatario estadounidense confirmó que mantendrá la vigilancia y el bloqueo sobre las aguas iraníes.

Detalles de la captura

La Armada iraní señaló que ambas naves habían alterado sus sistemas de ubicación, lo que dificultaba su rastreo y generaba desorden en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo.

“Dos buques infractores, el ‘MSC-FRANCESCA’- vinculado al régimen sionista- y el ‘EPAMINODES’, que operaban sin los permisos necesarios y habían manipulado sus sistemas de navegación, poniendo en peligro la seguridad marítima, fueron incautados por la Armada de la Guardia Revolucionaria”, señaló la agencia Tasnim.

Reportes de ataques previos

Poco antes del anuncio oficial de Irán, organismos internacionales de seguridad marítima alertaron sobre incidentes violentos en la región. La agencia británica UKMTO informó que una lancha armada atacó a un portacontenedores cerca de las costas de Omán.

Asimismo, se registró una agresión contra el barco Euphoria, de bandera panameña, cuando se encontraba a pocos kilómetros de la costa iraní.

Crisis en el Oriente Medio

Irán mantiene una presencia militar estricta en el estrecho de Ormuz desde que comenzó el conflicto a finales de febrero, controlando un paso por donde circula la quinta parte del petróleo que se consume a nivel global.

El gobierno iraní rechazó sentarse a negociar nuevamente mientras persista el bloqueo naval en su contra, calificando las acciones de EEUU como una violación directa a la tregua indefinida que se había planteado para buscar la paz.

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