Acreedores de Venezuela analizan plan de recuperación económica: detalles de la reunión en EEUU

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Un grupo de inversionistas internacionales que poseen bonos venezolanos sostuvo un primer encuentro formal con altos funcionarios de la administración de Donald Trump en Washington.

De acuerdo con lo reseñado por Bloomberg, el objetivo central de la reunión, realizada en la Oficina Ejecutiva Eisenhower, fue discutir el papel que estos acreedores podrían desempeñar en la reconstrucción financiera del país.

Los representantes del Comité de Acreedores de Venezuela, que agrupa a fondos de inversión de EEUU y Europa, presentaron su capacidad para atraer capital fresco hacia la nación.

El papel de la industria energética

Durante las conversaciones, se examinaron los avances en la recuperación de sectores estratégicos como el petróleo, el gas y la minería. Jarrod Agen, director del Consejo Nacional de Dominio Energético, fue uno de los funcionarios encargados de explicar la situación actual de estas industrias.

El gobierno estadounidense ve en estos recursos la clave para estabilizar la economía venezolana y facilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales.

¿Quiénes fueron los integrantes del comité?

El grupo de acreedores está conformado por firmas financieras de renombre mundial, entre las que destacan Fidelity, Morgan Stanley, Greylock Capital y Grantham Mayo Van Otterloo. Estas instituciones cuentan con la asesoría de expertos legales y financieros para gestionar sus intereses.

A pesar de la relevancia del encuentro, los voceros de las firmas asesoras prefirieron no emitir declaraciones oficiales sobre los detalles específicos de lo conversado en la Casa Blanca.

La meta de la reestructuración

Los inversionistas solicitaron permiso formal al gobierno de EEUU para iniciar negociaciones directas con las autoridades locales. La intención es establecer un plan de pagos viable que permita a Venezuela salir del incumplimiento financiero.

Los tenedores de bonos argumentan que, con el respaldo de Washington, se puede crear un camino claro para que el país regrese a los mercados mundiales y recupere su estabilidad económica.

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