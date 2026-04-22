Ley de los Diez Mandamientos en Texas: ¿Qué pasará en las aulas tras la sentencia del Tribunal Federal?

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En un giro que sin duda marcará un antes y un después en el debate nacional sobre la separación entre la iglesia y el estado, un tribunal federal de apelaciones confirmó este miércoles la ley de Texas que exige que los Diez Mandamientos se exhiban en todas las aulas de las escuelas públicas del estado.

Este fallo es una victoria importante para quienes defienden la libertad religiosa y para el gobierno estatal de Texas

El fallo del Tribunal de Apelaciones en Texas: colegios deben exhibir los Diez Mandamientos en las aulas

El Quinto Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos emitió su decisión después de meses de deliberaciones legales.

Según reporta CBS News Texas, el tribunal concluyó que la presencia de este documento histórico no infringe la Constitución, argumentando que los Diez Mandamientos tienen un "valor histórico y educativo" que va más allá de su origen religioso.

Los jueces de la mayoría señalaron que la ley estatal busca reconocer la influencia de los mandamientos en la formación del sistema legal estadounidense.

"La exhibición de los Diez Mandamientos en las aulas tiene un propósito secular legítimo al educar a los estudiantes sobre las bases de la ley occidental", se menciona en parte de la resolución consultada.

¿Qué dicen las autoridades de Texas sobre la exhibición de los Diez Mandamientos?

El Gobernador de Texas, Greg Abbott, no tardó en celebrar la noticia. En un comunicado oficial que se distribuyó a los medios, Abbott expresó: "Texas sigue siendo un líder en la defensa de los valores que han forjado nuestra nación. Agradecemos al tribunal por reconocer que la fe y la historia son pilares inseparables de nuestra sociedad".

Por otro lado, organizaciones civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han manifestado su desacuerdo.

Fuentes dentro de la organización le dijeron a CBS News que ven el fallo como una "erosión peligrosa" de la Primera Enmienda, que prohíbe al gobierno establecer o favorecer una religión en particular.

¿Cuál es el impacto en el sistema educativo de Texas?

La ley establece que cada aula, desde el jardín de infantes hasta el grado 12, debe tener un cartel visible de al menos 16 por 20 pulgadas que muestre los Diez Mandamientos.

Según el estatuto estatal, el financiamiento para estos carteles provendrá de donaciones privadas.

Expertos legales sugieren que este caso podría llegar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, ya que contradice precedentes anteriores sobre símbolos religiosos en instituciones públicas.

Mientras tanto, el Departamento de Educación de Texas ya está elaborando las directrices para que los distritos escolares implementen esta medida de inmediato para el próximo ciclo escolar.

Este fallo no solo cambia el paisaje visual de las escuelas en Texas, sino que también reabre un debate profundo sobre la identidad cultural y los derechos constitucionales en el siglo XXI.

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