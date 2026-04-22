Precios del petróleo Brent y Texas este 22 de abril: presión externa inclina balanza

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Los precios del petróleo registran variaciones importantes este 22 de abril, marcados por un entorno internacional complejo.

El crudo Brent se posiciona cerca de los 100 dólares por barril, mientras que el WTI se mantiene por encima de los 90 dólares. Este comportamiento refleja un mercado altamente sensible a factores externos que influyen directamente en la oferta y la percepción de riesgo global.

Comparación con la jornada previa

En relación con el 21 de abril, cuando ambos marcadores se encontraban en niveles más bajos, se observa un cambio en la dinámica del mercado. Dicho movimiento responde principalmente a acontecimientos recientes que han incrementado la incertidumbre en torno al suministro energético, generando reacciones inmediatas entre inversionistas y operadores.

Factores geopolíticos en juego

Las tensiones en Medio Oriente continúan siendo determinantes en la evolución de los precios. La relación entre Irán, Estados Unidos e Israel se mantiene en un punto delicado, lo que eleva la preocupación sobre posibles interrupciones en rutas clave para el transporte de crudo.

Por su parte, la reciente exhibición de un misil balístico por parte de Irán añade presión al escenario global. Este tipo de acciones incrementa la percepción de inestabilidad, lo que suele traducirse en movimientos en los precios del petróleo.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas hasta ahora, lo que mantiene en alerta a los mercados. La falta de acuerdos y la continuidad de medidas restrictivas generan dudas sobre una posible solución a corto plazo.

Este clima de incertidumbre influye directamente en la evolución de los precios del crudo.

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