Rector de la UNAM cree que hay una “criminalización” del español por parte de Trump

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El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, advirtió que las políticas hostiles y la "criminalización" del español impulsadas por la administración de Donald Trump podrían detonar un auge inesperado en el aprendizaje de este idioma.

Durante su intervención en Madrid, el académico destacó que el español exhibe una vitalidad superior a lenguas como el chino, desafiando los discursos de odio actuales.

Estrategias

Para fortalecer la presencia de esta lengua en el ámbito científico y académico, la UNAM mantiene alianzas estratégicas con el Instituto Cervantes y universidades en California, según detalla la agencia EFE.

Esto impulsa proyectos como la creación de un campus conjunto en salud que trasciende las tensiones políticas bilaterales.

A pesar de las presiones externas, Lomelí señaló que el verdadero riesgo para el idioma reside en el empobrecimiento lingüístico de los hablantes jóvenes más que en coyunturas políticas pasajeras.

Más educación

El académico subrayó que reducir el vocabulario constituye el principal enemigo de cualquier lengua, por lo que resulta importante fomentar que las nuevas generaciones enriquezcan su expresión oral y escrita.

En este contexto, la máxima casa de estudios de México reafirma su compromiso con la expansión del español en América del Norte.

Afirma que operan bajo la premisa de que los vínculos culturales y educativos entre ambas naciones superan cualquier "anomalía histórica" derivada del gobierno actual en Estados Unidos.

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