Atentado terrorista en Colombia deja siete fallecidos: también hay heridos de gravedad

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Este sábado 25 de abril de 2026, una fuerte explosión sacudió el sector conocido como El Túnel, en jurisdicción de Cajibío, Cauca. Según reportes preliminares y testimonios de sobrevivientes, un cilindro bomba cayó directamente sobre una buseta que transitaba por la vía que comunica a Cali con Popayán. El impacto destruyó parcialmente el vehículo y causó graves daños en la infraestructura vial, paralizando el tránsito en este corredor estratégico del suroccidente colombiano. Hasta el momento se han confirmado 7 personas fallecidas, entre las que se encuentran civiles e integrantes de comunidades indígenas, y más de 20 heridos, de los cuales 17 permanecen en estado de extrema gravedad en centros asistenciales de Popayán.

El gobernador del departamento, Octavio Guzmán, calificó el hecho como una tragedia desgarradora y una ofensiva directa contra un pueblo indefenso. Guzmán denunció que este atentado se suma a una racha de violencia que ha golpeado recientemente a municipios como El Tambo, Caloto, Miranda y la propia capital, Popayán. El mandatario regional fue enfático al asegurar que no se permitirá que los violentos sigan imponiendo el miedo y desafiando al Estado, exigiendo al Gobierno Nacional acciones militares contundentes para detener el avance de los grupos armados ilegales y asegurar el territorio.

El presidente Gustavo Petro condenó el ataque, definiéndolo como un acto terrorista, fascista y narcotraficante destinado a producir miedo masivo en la población. Según la inteligencia militar, el responsable intelectual de la masacre es alias "Marlon", líder de una de las estructuras subordinadas a alias "Iván Mordisco", cabecilla del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. En respuesta, el mandatario ordenó la intervención inmediata de la UIAF para rastrear y bloquear las finanzas de estas organizaciones y anunció que denunciará formalmente a los jefes de estas estructuras ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Asimismo, se dispuso el despliegue de unidades de élite para enfrentar a los frentes que operan en el Cauca.

La región del Cauca atraviesa uno de sus momentos más críticos tras la ruptura de los ceses al fuego con las estructuras de Iván Mordisco. La situación ha derivado en una guerra abierta por el control de las rutas del narcotráfico y la minería ilícita de oro. La utilización de cilindros bomba y drones con explosivos se ha vuelto una táctica recurrente de estos grupos, dejando frecuentemente a la población civil y a las comunidades indígenas en medio del fuego cruzado. Las autoridades mantienen la alerta máxima en el departamento ante posibles nuevas represalias de estas estructuras criminales.

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