El cambio en la ley de Canadá que otorga la ciudadanía a miles de estadounidenses

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Un giro inesperado en la legislación de Canadá cambia la vida de miles de familias en los Estados Unidos (EEUU).

Una reciente modificación en los requisitos de ciudadanía abre la puerta para que ciudadanos estadounidenses descubran, casi por sorpresa, que tienen derecho al pasaporte de la hoja de maple gracias a sus antepasados.

El "efecto sorpresa" de la nueva ley

Casos como el de Zack Loud, un joven de Farmington, Minnesota, se vuelven comunes.

Gracias a una modificación en la normativa vigente este 2026, él y sus hermanos descubrieron que ya son considerados ciudadanos canadienses. ¿El motivo? Su abuela nació en Canadá.

Este cambio elimina barreras generacionales que antes impedían que los descendientes reclamaran su estatus legal.

Incremento masivo de solicitudes

Ante ello, el gobierno de Canadá reporta un marcado incremento en el volumen de peticiones desde que se flexibilizaron los criterios.

Lo que antes era un proceso burocrático restrictivo para nietos y bisnietos, ahora se ha convertido en una vía directa para obtener la doble nacionalidad, permitiendo a los beneficiarios acceder a servicios de salud, educación y libre tránsito en territorio canadiense.

¿Quiénes son elegibles?

La nueva disposición busca corregir vacíos legales del pasado. Actualmente, personas nacidas fuera de Canadá podrían ser elegibles si:

Tienen al menos un padre o abuelo de origen canadiense.

Cumplen con los nuevos criterios de "conexión sustancial" que la ley ha simplificado este año.

El antepasado no renunció formalmente a su ciudadanía antes de ciertos hitos legales.

Analistas migratorios señalan que el interés de los estadounidenses por el pasaporte canadiense no es casual.

La búsqueda de una "segunda opción" ante el clima político y social en EEUU ha encontrado en este cambio legal el escape perfecto.

Para muchos, no se trata solo de un papel, sino de la seguridad de pertenecer a una de las naciones con mejor calidad de vida en el mundo.

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