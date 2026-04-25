Florida: lista de los 15 arrestados en un operativo encubierto contra la trata

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En una acción contra el crimen organizado y la explotación infantil, las autoridades del condado de Miami-Dade ejecutaron el operativo "Wrong Turn".

La intervención, realizada entre el 22 y 23 de abril, resultó en la captura de 15 hombres que, a pesar de ser advertidos de que contactaban a menores de edad, intentaron concretar encuentros sexuales a cambio de dinero.

Detalles del operativo

Medios locales reportaron que, bajo la coordinación de la fiscal estatal Katherine Fernandez Rundle y el jefe de la Policía de Miami, Manuel “Manny” Morales, agentes encubiertos publicaron anuncios en internet para atraer a los sospechosos.

Durante el intercambio de mensajes, los funcionarios informaron explícitamente que las supuestas jóvenes eran menores.

Lejos de retirarse, los implicados acordaron pagos y acudieron a los puntos de encuentro, donde fueron arrestados de inmediato.

Lista de los detenidos

La fiscalía hizo pública la identidad de los arrestados, quienes enfrentan cargos por trata de personas, uso ilícito de plataformas digitales y desplazamiento para reunirse con menores:

Entre los nombres figuran: Carlos Adrian Flores Rojas, Creshawn Lewis Starks, Edgardo Arturo Donaire, Frank Lopez de la Rosa, Jacinto Brito Raymundo, Jonathan Testa, Jony Zele Donrizo, Josue Castanon, Kalaivanan Murugan, K. G., Mandy Gonzalez, Marvin Torres, Miles Simyon, Osinel Gonzalez Rodriguez y Roberto Guido Rojas.

Todos los implicados permanecen bajo custodia sin derecho a fianza.

Según fuentes vinculadas al caso, uno de los arrestados es además "persona de interés" en otra investigación independiente sobre material de abuso sexual infantil, lo que podría agravar significativamente su condena.

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