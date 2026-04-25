DWI en Texas: el error al volante que podría activar tu proceso de deportación

Suscríbete a nuestros canales

Manejar bajo la influencia del alcohol en la "Estrella Solitaria" es una situación de alto riesgo para cualquier conductor, pero si eres inmigrante indocumentado, las implicaciones trascienden las multas.

Es vital recordar que un arresto por DWI en Texas puede ser el primer paso hacia un proceso de deportación si no se maneja con la estrategia legal adecuada.

En Texas, la seguridad vial es una prioridad estatal, y el contacto con el sistema penal suele ser el principal activador de revisiones migratorias por parte de agencias federales.

¿Qué define a un DWI en Texas?

Según el Código Penal de Texas, no necesitas estar "totalmente ebrio" para ser arrestado. La intoxicación se define de dos maneras:

Pérdida de facultades: no tener el uso normal de tus capacidades físicas o mentales debido al alcohol o drogas. Límite de 0.08: tener una concentración de alcohol en sangre de 0.08 o más.

Ojo: Un oficial puede arrestarte incluso si estás por debajo del 0.08 si considera que no puedes conducir de forma segura.

Para un inmigrante, esto significa que un error de juicio en una cena puede terminar en una base de datos criminal accesible para las autoridades migratorias.

El vínculo entre el DWI y la deportación

Aunque un arresto por DWI no significa una deportación automática, el riesgo es real. Según el Instituto de Políticas Migratorias, la gran mayoría de las remociones realizadas por ICE entre 2021 y 2024 involucraron a personas que tuvieron contacto previo con el sistema penal.

Riesgo de fianza: un cargo penal puede complicar la obtención de una fianza migratoria.

Historial penal: las condenas por manejar intoxicado pueden ser vistas como una amenaza a la seguridad pública, afectando futuras peticiones o renovaciones de estatus (como DACA o TPS).

Acuerdos peligrosos: a veces, aceptar una salida "rápida" en la corte penal (como declararse culpable para evitar la cárcel) puede ser desastroso para tu caso de inmigración.

Tus derechos si te detienen al volante

La ACLU de Texas es clara: independientemente de tu estatus, conservas derechos fundamentales que pueden proteger tu futuro.

Qué HACER Qué NO hacer Mantener la calma y entregar documentos de identidad solicitados. NO mentir sobre tu estatus migratorio ni tu lugar de nacimiento. Guardar silencio si las preguntas van más allá de la detención de tráfico. NO entregar documentos falsos; esto es un delito grave adicional. Pedir hablar con un abogado antes de firmar cualquier documento. NO discutir tu caso por teléfono desde la cárcel (las llamadas se graban).

Cómo proteger tu estabilidad en Texas

El Departamento de Transporte de Texas advierte que las sanciones por DWI incluyen cárcel, multas elevadas y la suspensión de la licencia.

Sin embargo, para la comunidad inmigrante, la mejor defensa es la coordinación legal.

Contar con un abogado penalista que entienda las leyes de inmigración (o que trabaje en conjunto con un experto en la materia) es la única forma de evitar que una infracción de tránsito cierre permanentemente tus puertas en este país.

Una defensa informada puede buscar reducir los cargos o encontrar resoluciones que no activen las cláusulas de deportación.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube