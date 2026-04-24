Ultra Miami pacta cinco años más en el Bayfront Park: la cláusula que podría cancelarlo en cualquier momento

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En una votación unánime llevada a cabo el jueves 23 de abril de 2026, indica Fox News, las autoridades locales dieron luz verde a la extensión del contrato del Ultra Music Festival, permitiendo que continúe en Bayfront Park, aunque con condiciones estrictas que priorizan la paz y tranquilidad de los residentes del centro.

¿Qué establece el acuerdo entre Miami y el Ultra Music Festival?

Después de semanas de discusiones y una pausa estratégica para escuchar a la comunidad, se ha establecido una resolución que crea un marco de colaboración que podría durar hasta 20 años, organizado en periodos renovables.

Sin embargo, el comisionado Damian Pardo dejó claro que el acuerdo funciona casi como un contrato "año tras año", ya que incluye una cláusula de terminación por conveniencia que permite a la ciudad cancelar el contrato si el festival no cumple con las expectativas o las normas establecidas.

Según fuentes oficiales citadas por CBS Miami y el Miami New Times, el festival pagará un alquiler base de 2 millones de dólares al año, con un aumento del 4% cada año.

Este ingreso es crucial para el fideicomiso de Bayfront Park, pero el beneficio económico no ha sido suficiente para acallar las quejas de quienes viven a pocos metros de los escenarios.

Menos ruido: el desafío de los decibelios

La contaminación acústica ha sido el punto más crítico en las negociaciones. Los residentes de edificios cercanos, como el 50 Biscayne, han descrito el evento en años anteriores como un "bombardeo acústico".

De hecho, el mismo día de la votación, un grupo de vecinos presentó una demanda contra los organizadores (Event Entertainment Group, Inc.), argumentando que el festival ha superado de manera sistemática el límite de 95 decibelios que se había acordado en acuerdos anteriores.

Para garantizar la continuidad del evento, el nuevo contrato establece:

Monitoreo en tiempo real: Instalación de estaciones de medición de sonido supervisadas por expertos independientes.

Instalación de estaciones de medición de sonido supervisadas por expertos independientes. Reducción de niveles: El compromiso de no sobrepasar los límites técnicos que provocan vibraciones en los apartamentos cercanos.

El compromiso de no sobrepasar los límites técnicos que provocan vibraciones en los apartamentos cercanos. Gestión de parques: Se limita el cierre de Bayfront Park a un máximo de 28 días para el montaje y desmontaje, asegurando que el espacio público regrese a los ciudadanos lo más pronto posible.

El Ultra Music Festival se ha convertido en un verdadero coloso económico para Miami

Recientes estudios indican que su impacto directo en la economía local supera los 200 millones de dólares, atrayendo a visitantes de más de 100 países. Sin embargo, la ciudad está en busca de un equilibrio.

"No decimos que estamos en contra del Ultra", comentaron representantes de la comunidad durante las reuniones públicas previas. "Pero el centro de Miami ha evolucionado y ahora es una zona residencial densa; el festival necesita integrarse con su entorno".

Con este nuevo acuerdo, la "Capital del EDM" asegura su evento principal para el periodo 2026-2030 y más allá, pero deja claro que el volumen de la música ya no podrá sobrepasar lo que permite la ley.

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