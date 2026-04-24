Los tres motivos por los que el Gobierno de EEUU busca quitar la ciudadanía a naturalizados

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En un giro de la política migratoria, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha puesto en marcha una maquinaria legal sin precedentes para revocar la ciudadanía a cientos de personas.

Según una investigación publicada por The New York Times, la administración actual ha identificado a 384 ciudadanos naturalizados como objetivos prioritarios para retirarles su estatus legal en lo que califican como la "primera ola" de una ofensiva masiva.

Esta medida marca un cambio drástico en la historia jurídica del país, donde la desnaturalización ha sido tradicionalmente un recurso extremadamente raro, reservado para criminales de guerra o fraudes de gran magnitud.

El Departamento de Justicia acelera la desnaturalización

La administración ha instruido a fiscales federales en 39 oficinas regionales en todo el país para que asuman estos casos de manera inmediata.

Según fuentes oficiales citadas por medios internacionales y documentos internos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el objetivo para el año fiscal 2026 es tramitar entre 100 y 200 casos de revocación por mes.

Francey Hakes, directora de la Oficina Ejecutiva para Abogados de los Estados Unidos, describió este grupo de más de 350 personas como el inicio de un esfuerzo sistemático.

"El Departamento de Justicia está enfocado con precisión láser en erradicar a los extranjeros criminales que defraudan el proceso de naturalización", afirmó el organismo en comunicaciones recientes.

¿Quiénes están en la mira del gobierno?

Las fuentes oficiales del Departamento de Justicia, encabezado por la Fiscal General Pamela Bondi, señalan que los esfuerzos se centran en personas que:

Cometieron fraude matrimonial para obtener la residencia y posterior ciudadanía.

Ocultaron antecedentes penales graves en sus países de origen o en Estados Unidos durante su proceso de entrevista.

Utilizaron identidades falsas o proporcionaron información materialmente falsa en sus formularios de naturalización.

Fuentes oficiales confirman "tolerancia cero" al fraude

El portavoz de USCIS, Matthew Trigger, declaró que "no es un secreto que la lucha contra el fraude incluye dar prioridad a quienes obtuvieron la ciudadanía de forma ilegal".

Por su parte, la Fiscal General ha enfatizado que la ciudadanía estadounidense es un "privilegio sagrado" y no un estatus que pueda obtenerse de manera deshonesta.

Sin embargo, organizaciones de derechos civiles y expertos legales han expresado su preocupación. Según datos del DOJ, entre 2017 y 2025 solo se presentaron poco más de 120 solicitudes de desnaturalización.

El salto a más de 350 casos en una sola semana de 2026 sugiere, según críticos, una "cuota" política que podría afectar a personas por errores administrativos menores ocurridos hace décadas.

¿Cuál es el procedimiento que conlleva la pérdida de la ciudadanía en EEUU?

A diferencia de lo que ocurre con la revocación de una visa o una tarjeta de residencia (Green Card), la desnaturalización no sucede de manera automática. El gobierno de Estados Unidos tiene que:

Presentar una demanda civil ante un tribunal federal. Demostrar con pruebas claras y contundentes que la persona obtuvo la ciudadanía de manera ilegal. Permitir que el ciudadano afectado tenga la oportunidad de defenderse legalmente.

Los expertos aconsejan que cualquier ciudadano naturalizado que reciba una notificación oficial no ignore el documento y busque asesoría legal especializada de inmediato, ya que perder la ciudadanía a menudo es el primer paso hacia un proceso de deportación.

Un artículo de The New York Times destaca que esta iniciativa proviene directamente de la Casa Blanca, aunque los portavoces de la misma defienden que simplemente están aplicando las leyes federales existentes con más rigor que las administraciones anteriores.

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