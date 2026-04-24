¡Con menos requisitos de experiencia! Ocho empleos que ofrecen más de $60 por hora en EEUU

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Registros de la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU, revelaron que diversos sectores como la tecnología, las ventas y la administración financiera están en busca de talento.

Estas posiciones no solo ofrecen un pago inmediato atractivo, sino que también cuentan con proyecciones de crecimiento sólidas para los próximos diez años, lo que garantiza estabilidad a largo plazo para los nuevos trabajadores.

Además, un análisis realizado por el Diario de Nueva York demuestró que el mercado laboral actual cuenta con vacantes que superan los $60 por hora y que son accesibles para quienes cuentan con formación técnica o habilidades específicas.

Análisis de riesgos y datos

El puesto de actuario ofrece un pago medio de 60.47 dólares por hora. Su función principal es estudiar datos para predecir riesgos económicos. Es una opción ideal para quienes dominan herramientas como Excel, ya que muchas empresas permiten comenzar la carrera tras aprobar exámenes básicos de certificación.

Comunicación y recaudación

Los gerentes de relaciones públicas y recaudación perciben cerca de 63.88 dólares por hora. Estos profesionales se encargan de cuidar la imagen de una empresa o dirigir colectas de fondos.

Es un sector donde el trabajo voluntario previo o la experiencia en comunicación facilitan mucho la entrada a puestos de mayor nivel.

Liderazgo comercial

Con un sueldo de 66.38 dólares por hora, los gerentes de ventas son piezas clave para generar ingresos. Su labor es coordinar equipos y asegurar que los productos lleguen a los clientes. Aunque se valora la experiencia, la capacidad de liderazgo y la buena comunicación suelen ser los motores principales para obtener el empleo.

Estudio de sistemas políticos

El científico político gana en promedio 67.01 dólares por hora. Se dedican a investigar cómo funcionan los gobiernos y las políticas públicas. Existen oportunidades iniciales enfocadas puramente en el análisis de datos e investigación que no exigen una carrera de larga duración.

Gestión de beneficios laborales

Los gerentes de compensaciones diseñan los planes de pago y prestaciones de los empleados, ganando unos 67.48 dólares por hora. Si una persona tiene nociones básicas en administración o recursos humanos, puede escalar rápidamente a esta posición sin necesidad de un historial laboral extenso.

Extracción de energía

Los ingenieros petroleros perciben 67.92 dólares por hora. Su trabajo consiste en diseñar métodos para sacar petróleo y gas del suelo de forma segura. Debido a que es un trabajo técnico muy necesario para la energía mundial, los sueldos son altos desde el inicio, siempre que se cuente con la formación académica requerida.

Seguridad en el cielo

El controlador de tráfico aéreo recibe 69.51 dólares por hora. Es uno de los trabajos más curiosos, pues no requiere experiencia previa en aviación. La capacitación necesaria se recibe directamente en el puesto de trabajo, aunque se pide una formación técnica previa o un grado asociado.

Estrategias de mercado

Un gerente de marketing puede ganar 76.76 dólares por hora. Estos profesionales crean planes para dar a conocer productos. Hoy en día, muchas personas logran entrar a este campo demostrando habilidades con proyectos propios o portafolios digitales, aprovechando las miles de vacantes que se abren cada año.

Dirección tecnológica

A la cabeza de la lista están los gerentes de sistemas informáticos, con un pago de 82.31 dólares por hora. Supervisan que la tecnología de una empresa funcione correctamente. No siempre piden haber sido jefes antes; basta con tener buen conocimiento técnico en computación y sistemas para aspirar al cargo.

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