EEUU decreta otro lunes feriado: lista de servicios que estarán activos

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Estados Unidos se prepara para conmemorar el Memorial Day 2026 el próximo lunes 25 de mayo, una fecha que paraliza las actividades federales para honrar el sacrificio de los soldados fallecidos en combate.

Las proyecciones turísticas anticipan un desplazamiento masivo de millones de ciudadanos hacia playas y parques nacionales, consolidando este fin de semana largo como el inicio no oficial de la temporada veraniega.

Festejo

Es importante recordar que, a las 15:00 horas, el país se unirá en un minuto de silencio nacional, una tradición que detiene el pulso económico y social para reflexionar sobre el legado de los veteranos según detalla El Cronista.

El impacto de este feriado federal alterará el funcionamiento habitual de los servicios, con el cierre total de oficinas gubernamentales, entidades bancarias y el sistema de reparto de correo postal.

Recuerde

No obstante, el sector comercial mantendrá sus puertas abiertas para aprovechar el repunte en el consumo y las reservas hoteleras que caracterizan a esta festividad.

Ante el incremento del tráfico en las principales autopistas y aeropuertos del país, las autoridades recomiendan planificar los traslados con antelación para evitar los cuellos de botella que suelen ocurrir durante este tributo histórico y patriótico.

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