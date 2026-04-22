Burger King ofrece más de 60.000 empleos en EEUU: estos son los cargos y salarios

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La cadena de comida rápida Burger King inicia una ambiciosa fase de expansión en Estados Unidos con el anuncio de una convocatoria masiva para reclutar a 60,000 nuevos colaboradores.

Esta estrategia responde a un proceso de modernización de sus 6,500 establecimientos, donde la actualización de infraestructura y la optimización de procesos operativos han disparado la afluencia de clientes.

La compañía busca fortalecer sus equipos de trabajo en todo el territorio nacional, priorizando perfiles orientados a la hospitalidad y la atención al cliente para sostener su actual ritmo de crecimiento.

Salarios

En cuanto a la remuneración, los sueldos para las posiciones iniciales muestran una variabilidad significativa basada en la legislación local y la experiencia previa, oscilando generalmente entre los $12 y $17 por hora.

Mientras que el promedio en gran parte del país se sitúa cerca de los $13, en mercados específicos como California la cifra escala hasta los $20 por hora debido a las normativas estatales vigentes.

Esta estructura salarial competitiva busca atraer talento en un sector donde la retención de personal es un factor importante para el éxito del negocio según detalla Mundo Now.

Postulación

El proceso de selección se realiza a través de la plataforma digital oficial de la empresa, permitiendo a los aspirantes filtrar las vacantes por ubicación y nivel de responsabilidad.

Al ser un modelo basado en gran medida en franquicias independientes, las contrataciones también pueden gestionarse de manera local, facilitando el ingreso de personas sin experiencia previa que buscan su primer contacto con el mundo laboral.

Esta accesibilidad convierte a la campaña en un motor de empleo dinámico para diversos perfiles profesionales en múltiples ciudades.

Impacto

Este despliegue de vacantes consolida la transformación de la marca tras años de ajustes internos, posicionando a la industria de servicios como un refugio de oportunidad inmediata.

La organización promueve estas plazas de empleo como el inicio de una trayectoria profesional a largo plazo, donde las habilidades de liderazgo y resolución de problemas adquiridas abren puertas hacia cargos gerenciales.

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