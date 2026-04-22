Tarjetas de Reembolso de Impuestos para la Clase Media en California: ¿Cómo activar y cobrar tu dinero antes del vencimiento?

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El tiempo se está acabando para miles de residentes que todavía tienen dinero en sus tarjetas de débito del Reembolso de Impuestos para la Clase Media (MCTR).

Según la Junta de Impuestos de Franquicia de California (FTB), todas las tarjetas de alivio por inflación vencerán el próximo 30 de abril de 2026.

Si no utilizas esos fondos antes de esa fecha, el dinero volverá automáticamente al Fondo General del Estado de California y no podrás reclamarlo después.

¿Cómo puedes verificar si tienes saldo disponible en las tarjetas de Reembolso de Impuestos para la Clase Media?

Muchos ciudadanos recibieron la tarjeta entre finales de 2022 y principios de 2023, pero algunos la han olvidado en un cajón o nunca la activaron. Para saber si aún tienes fondos:

Consulta en línea: Visita el portal oficial mctrpayment.com. Si es tu primera vez, necesitarás registrarte para crear un ID de usuario y una contraseña.

Por teléfono: Llama al servicio automatizado de atención al cliente al 1-800-240-0223. Este número está disponible para consultar saldos y activar tarjetas.

Aplicación móvil: Puedes descargar la aplicación Money Network (disponible en App Store y Google Play) para gestionar tu saldo desde tu celular.

Pasos para solucionar problemas comunes

Si tienes la tarjeta pero no recuerdas tu PIN o estás teniendo dificultades para activarla, la FTB sugiere que llames directamente al soporte técnico al número que aparece arriba (1-800-240-0223).

Es importante mencionar que, según las guías oficiales de Money Network, si tu tarjeta está dañada, ya pasó el plazo para solicitar un reemplazo físico (fue el 8 de abril).

Así que, la mejor opción ahora es intentar transferir los fondos digitalmente, siempre y cuando aún tengas los datos de la tarjeta.

¿Qué hacer con el dinero en las tarjetas de Reembolso de Impuestos para la Clase Media antes del 30 de abril?

Tienes tres maneras principales de asegurarte de que tu dinero esté a salvo antes de que expire el programa:

Transferencia bancaria: A través de mctrpayment.com, puedes transferir el saldo total a tu cuenta personal (esto puede tardar de 2 a 3 días hábiles).

Retiro en cajero: Encuentra un cajero automático de la red (in-network) para retirar efectivo sin comisiones.

Compras directas: Usa la tarjeta en cualquier lugar que acepte Visa.

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