Investigación

Florida acusa a OpenAI: el estado investiga la "ayuda" criminal de ChatGPT durante un tiroteo en una universidad

Autoridades de Florida analizan si el software de Sam Altman brindó asesoría táctica al responsable de la masacre académica durante 2025

Por Ana Maxiel Mariño
Miércoles, 22 de abril de 2026 a las 09:25 am
Florida acusa a OpenAI: el estado investiga la "ayuda" criminal de ChatGPT durante un tiroteo en una universidad
Foto: Marketing4eCommerce

El jefe de gabinete de Florida, James Uthmeier, lanzó este martes una ofensiva legal contra la empresa OpenAI. En este sentido, el funcionario acusa a la herramienta ChatGPT de "asesorar" presuntamente al autor de un tiroteo masivo en una universidad durante el año 2025, incidente que cobró la vida de dos personas.


Además, durante una comparecencia ante los medios, Uthmeier subrayó la determinación del estado para frenar el uso de la inteligencia artificial en actividades delictivas. El funcionario incluso afirmó que, bajo un marco legal humano, el sistema de IA enfrentaría cargos directos por asesinato debido a su nivel de implicación en los hechos.


Esta investigación marca un precedente histórico en la vigilancia estatal sobre los desarrolladores de software y la responsabilidad legal de los algoritmos de lenguaje.

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