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El jefe de gabinete de Florida, James Uthmeier, lanzó este martes una ofensiva legal contra la empresa OpenAI. En este sentido, el funcionario acusa a la herramienta ChatGPT de "asesorar" presuntamente al autor de un tiroteo masivo en una universidad durante el año 2025, incidente que cobró la vida de dos personas.



Además, durante una comparecencia ante los medios, Uthmeier subrayó la determinación del estado para frenar el uso de la inteligencia artificial en actividades delictivas. El funcionario incluso afirmó que, bajo un marco legal humano, el sistema de IA enfrentaría cargos directos por asesinato debido a su nivel de implicación en los hechos.



Esta investigación marca un precedente histórico en la vigilancia estatal sobre los desarrolladores de software y la responsabilidad legal de los algoritmos de lenguaje.

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