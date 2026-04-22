Nueva oficina rápida del DMV en Des Plaines: ubicación, horarios y el requisito clave para entrar

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Esta semana, la Secretaría de Estado de Illinois inauguró una nueva oficina del DMV, diseñada con un enfoque de "ventanilla única", que promete reducir significativamente los tiempos de espera y mejorar la experiencia del usuario.

Situada en el 1533 Lee St., esta nueva instalación reemplaza a la antigua sede en 1470 Lee St., que cerró sus puertas de manera definitiva el pasado viernes.

Según comunicados oficiales de la oficina del Secretario de Estado, Alexi Giannoulias, recogidos por medios como el Daily Herald, este cambio no solo implica una nueva ubicación, sino también una nueva forma de trabajar.

¿En qué se diferencia esta nueva oficina del DMV en Des Plaines?

La gran novedad del nuevo DMV de Des Plaines es su equipo de empleados completamente capacitados.

A diferencia del modelo tradicional, donde los usuarios tenían que ir de un mostrador a otro para servicios de vehículos (como placas y títulos) y servicios de conductor (licencias e ID), aquí un solo agente puede manejar ambos tipos de trámites.

Esta estrategia tiene como objetivo eliminar el "rebote" entre ventanillas, permitiendo que los ciudadanos resuelvan todo en una sola visita.

Además, la oficina funciona bajo un sistema de solo citas, una política que Giannoulias ha promovido para asegurarse de que "nadie tenga que perder todo su día para ir al DMV".

Datos clave para la visita:

Dirección: 1533 Lee St., Des Plaines, IL.

1533 Lee St., Des Plaines, IL. Horario: Lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

Lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. Requisito indispensable: Asegúrate de programar tu cita con anticipación en el sitio oficial ilsos.gov o llamando al (800) 252-8980.

Un impulso a la modernización en Illinois

Esta iniciativa es parte del programa "Skip the Line" (Sáltate la fila) de la administración actual.

Según fuentes oficiales de la Secretaría de Estado de Illinois, el objetivo es convertir el DMV en un centro de atención al cliente que sea eficiente y esté a la vanguardia de la tecnología.

Para quienes necesitan realizar trámites rápidos, como la renovación de calcomanías de placas, las autoridades han recordado que hay un quiosco de autoservicio en el Jewel-Osco de 1500 Lee St., disponible todos los días de la semana.

Con esta nueva infraestructura, Des Plaines se establece como un modelo de modernización administrativa en el estado, brindando un entorno más cómodo y profesional para cumplir con las obligaciones de tránsito, sin las frustraciones del pasado.

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