¿Qué pasará con CalFood? Todo sobre los recortes que amenazan a los bancos de alimentos en California

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Un posible recorte en el presupuesto del programa CalFood ha encendido las alarmas entre organizaciones benéficas y defensores de la seguridad alimentaria de California, quienes advierten que miles de familias podrían perder el acceso a productos básicos.

¿Qué es el programa CalFood y por qué está en peligro?

CalFood es una iniciativa estatal vital que proporciona fondos a los bancos de alimentos para la compra de productos cultivados y producidos en California.

A diferencia de otros programas, CalFood asegura que las despensas locales cuenten con un suministro constante de proteínas, frutas y verduras frescas.

Sin embargo, la situación económica actual ha puesto este recurso en una posición delicada.

Según informes de Univision, la propuesta presupuestaria actual incluye una reducción significativa que afectaría directamente la capacidad de los bancos de alimentos en condados con altos índices de pobreza.

¿Cuál es el impacto directo en las familias de California?

Los líderes de varias organizaciones sin fines de lucro han expresado su alarma ante lo que consideran una "crisis humanitaria evitable".

Si se confirma el recorte, la asistencia que reciben miles de personas —incluyendo a niños y ancianos— se vería severamente afectada.

Fuentes consultadas por Univision subrayan que el aumento en el costo de la vida y los precios de los alquileres ya han llevado a muchas familias al borde.

"El banco de alimentos es su último recurso para poder poner comida en la mesa", comentan los activistas comunitarios.

Sin los fondos de CalFood, las estanterías de las despensas locales podrían quedar vacías en cuestión de meses.

¿Qué dicen las autoridades de California?

La administración estatal se encuentra ante un complicado rompecabezas financiero.

Al analizar los comunicados de las agencias de servicios sociales y las declaraciones incluidas en el informe de Univision, se hace evidente que el déficit presupuestario del estado está forzando a priorizar gastos, a menudo en detrimento de programas de asistencia directa.

Los defensores de la seguridad alimentaria están instando a la Legislatura de California a reconsiderar esta decisión.

Argumentan que invertir en CalFood no solo ayuda a prevenir el hambre, sino que también respalda a los agricultores locales, creando un ciclo económico que beneficia al estado.

¿Qué pasará con los beneficiarios CalFood?

Por el momento, los bancos de alimentos siguen funcionando con los recursos que les quedan, pero advierten que la incertidumbre complica la planificación a largo plazo.

Se aconseja a las familias afectadas que se mantengan informadas a través de canales oficiales y busquen alternativas locales mientras se define el presupuesto final.

La comunidad espera que el gobierno estatal encuentre una solución que no comprometa el bienestar nutricional de los ciudadanos más vulnerables de California.

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