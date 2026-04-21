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La Administración del Seguro Social (SSA) ajustará el cronograma de depósitos durante el mes de mayo de 2026, lo que provocará que millones de jubilados reciban sus fondos días después de lo acostumbrado.

Esta variación responde exclusivamente a la configuración del calendario anual, ya que el segundo miércoles del mes cae el 13 de mayo, a diferencia de abril, cuando el desembolso ocurrió el día 8.

El desfase de casi una semana obliga a los beneficiarios a reprogramar su logística financiera para cubrir gastos básicos como vivienda y servicios, aunque la entidad confirma que no existen recortes presupuestarios ni modificaciones en los montos asignados.

Previsiones

Para quienes dependen de un ingreso fijo, esta espera adicional representa un reto logístico en la gestión del presupuesto familiar según detalla Mundo Now.

La normativa de la SSA estipula que los pagos se distribuyen según la fecha de nacimiento del beneficiario (los días 13, 20 y 27 de mayo para este periodo), manteniendo la integridad del programa pese a la percepción de retraso.

Es importante que los usuarios verifiquen sus estados de cuenta y eviten confusiones, ya que el sistema opera con normalidad y el ajuste técnico es una situación recurrente cuando los meses inician en fin de semana o tienen distribuciones de días desfasadas respecto al mes anterior.

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