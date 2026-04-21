¿Cómo obtener el cheque de ayuda para refugiados en Florida este 2026? Requisitos para recibir hasta $450

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La Asistencia en Efectivo para Refugiados (RCA) en Florida se ha convertido en un apoyo financiero esencial para aquellos que no pueden acceder a otros programas de asistencia pública, como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TCA).

A continuación, te explicamos cómo funciona este programa, que es administrado por el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF), y te compartimos las actualizaciones más recientes para este año.

¿Qué es la Asistencia en Efectivo para Refugiados (RCA)?

La Asistencia en Efectivo para Refugiados (RCA) es un programa que recibe financiamiento del gobierno federal a través de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

Su principal objetivo es ofrecer una base de estabilidad económica durante los primeros meses que los refugiados pasan en los Estados Unidos.

Este beneficio no solo proporciona dinero en efectivo, sino que también está conectado a servicios de empleo que ayudan a los beneficiarios a alcanzar la autosuficiencia lo más pronto posible.

Según información oficial del DCF de Florida, los participantes deben involucrarse activamente en la búsqueda de empleo o en programas de capacitación para poder mantener su elegibilidad.

Requisitos de elegibilidad para 2026 en Florida

Si quieres acceder a la RCA en Florida, hay ciertos criterios que debes cumplir en cuanto a tu estatus migratorio y situación financiera. Según el portal MyACCESS Florida, aquí están los requisitos:

Estatus migratorio: Tienes que ser refugiado, asilado, un entrante cubano o haitiano, poseedor de una Visa de Inmigrante Especial (SIV) de Irak o Afganistán, o ser una víctima de trata de personas.

Tiempo de estancia: Este beneficio suele ser temporal. Es muy importante que verifiques tu fecha de entrada o la concesión de asilo, ya que el periodo de cobertura ha tenido algunos cambios recientes a nivel federal (ahora se ha reducido a 4 meses en ciertas categorías según la normativa de la ORR de 2025).

Límites de ingresos y activos: Tu hogar debe tener ingresos que estén por debajo del 185% del Nivel Federal de Pobreza y los activos (como ahorros) generalmente no deben superar los $2.000.

No elegibilidad para TCA: La RCA solo se concede si la persona o familia no califica para la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, que normalmente requiere tener hijos menores en el hogar.

¿Cómo aplicar a la RCA en Florida?

El proceso es mayormente digital, lo que hace que recibir los beneficios sea mucho más rápido. Aquí te dejo los pasos que recomienda el Departamento de Niños y Familias:

1. Portal MyACCESS: Accede al sitio oficial de MyACCESS Florida. Esta es la forma más ágil de crear tu cuenta y enviar tu solicitud.

2. Documentación necesaria: Asegúrate de tener listo tu Formulario I-94, pasaporte, documentos que demuestren tu estatus migratorio (como la notificación de asilo concedido) y prueba de tus ingresos o la falta de ellos.

3. Entrevista: Después de enviar tu solicitud, el DCF podría programar una entrevista, ya sea telefónica o en persona, para verificar tu identidad y situación.

4. Vinculación laboral: Una vez que te aprueben, deberás registrarte con un proveedor de servicios sociales para refugiados y comenzar tu plan de empleabilidad.

Cabe destacar que, usar el sistema MyACCESS te permite cargar documentos directamente desde tu teléfono móvil, así evitas las largas esperas en las oficinas físicas.

Montos estimados de pago mensual de la RCA en Florida

El programa RCA suele alinearse con los estándares de la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TCA). Los pagos aproximados por hogar sin ingresos son:

1 persona: $180 - $240 mensuales.

2 personas: $240 - $300 mensuales.

3 personas: $300 - $360 mensuales.

4 personas: $380 - $450 mensuales.

Es importante mencionar que, estos montos pueden variar ligeramente dependiendo de si el hogar incluye niños o si el solicitante recibe otros ingresos.

El trabajador de elegibilidad del DCF determinará la cifra exacta tras revisar tu caso en el portal MyACCESS.

¿Durante cuánto tiempo se recibe el apoyo de la RCA en Florida?

Es importante tener en cuenta que la RCA es una ayuda temporal. Aunque en el pasado el periodo de elegibilidad era de 8 a 12 meses, las políticas actuales de la Administración para Niños y Familias (ACF) han modificado estos plazos para garantizar la sostenibilidad del fondo.

A partir de 2026, los nuevos beneficiarios deberán revisar su carta de aprobación específica para verificar si su beneficio se extenderá por el periodo estándar de 4 meses o hasta 12 meses, dependiendo de su fecha de llegada y la disponibilidad de fondos federales.

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